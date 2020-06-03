"Туроператоров больше 4,5 тыс., из них более 500 работали на выездном рынке, на текущий момент они переориентировались на продажу внутреннего продукта, который не очень хорошо знают. Но мы, со своей стороны, стараемся открыть новые направления и сформировали чуть больше двадцати маршрутов, которые не находятся в топ-листе. Когда спрашиваешь, куда вы хотите поехать, люди вспоминают про море, Сочи, Крым, Алтай. Но мы считаем, что и для безопасности путешествия, и более ровного распределения спроса нужно предлагать всю территорию страны", — рассказала она на онлайн-выставке "Знай Наше" в среду.

Как отметила Лысенкова, на новых направлениях туроператоры запустят чартерные программы, сейчас прорабатывается такой вопрос, например, с Хакасией. "Мы стараемся, чтобы каждый из них взял себе одно из альтернативных направлений, а не Крым или Сочи. Цель – запустить доступный отдых, пакеты, где уже включены все базовые услуги, проживание, перелет, дополнительные услуги по приятным ценам. И мы хотим, чтобы продукт был конкурентоспособен, поэтому запуск чартерных программ актуален как никогда", — заключила она.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что этим летом наиболее популярными видами отдыха могут стать оздоровительный, активный и экотуризм. Среди малоизвестных направлений, которые следует продвигать, она назвала Русскую Балтику, Калининградскую область, Курортный район Петербурга, республику Башкортостан и другие.