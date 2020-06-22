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Спортивный комментатор рассказал о волейболисте, напавшем на водителя

Волейболист Александр Кимеров во время игр производит впечатление спокойного и даже флегматичного человека, рассказал радио Sputnik спортивный комментатор телеканала "Старт" Тарас Тимошенко.

Волейболист "Факела" и сборной России "напал" на водителя каршеринга в Москве. Как сообщает Telegram-канал Mash, 23-летнему Александру Кимерова не дали проехать на светофоре, поэтому спортсмен "подрезал" машину, вышел из автомобиля, сбил ногой боковое зеркало и помял дверь. После этого Кимеров уехал.

Тарас Тимошенко призвал тщательно разобраться в ситуации и не вешать на игрока "ярлык бузотера".

"По большому счету на высоком уровне Кимеров играет не сказать чтобы много: в прошедшем сезоне в "Факеле" он был безусловно резервным. По субъективным ощущениям во время тренировок и во время игр он скорее производит впечатление человека абсолютно спокойного, может даже слегка флегматичного. Поэтому такого рода новости немного удивляют. В любом случае нужно максимально подробно изучать такие эпизоды и не набрасываться сразу на игрока, который оказался в такой ситуации, не вешать на него ярлык бузотера. Хочется пожелать ему удачи, реализовать свой потенциал игрока, чтобы чаще у нас были поводы говорить о нем применительно того, что происходит на площадке, а не за ее пределами", – сказал Тарас Тимошенко.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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