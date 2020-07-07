/Спорт и туризм/

Прекращено уголовное дело в отношении бывшего министра спорта Краснодарского края Людмилы Черновой. Точнее, даже два...

Первое было возбуждено в апреле 2018 года. Чернову обвинили в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в рамках программы по поддержке команд по игровым видам спорта она направила немалые деньги в ФК «Кубань», хотя коммерческий клуб не имел права на участие в этой программе.

В марте 2019 в отношении чиновницы и чемпионки Олимпиады-1980 возбудили аналогичное дело. На сей раз из-за того, что средства были выделены хоккейному клубу «Кубань».

Особенность уголовного преследования Людмилы Черновой в том, что за все это время (с 2018 по 2020 год) ее то обвиняли, то снимали обвинения, затем обвиняли снова. Поэтому сейчас, когда уголовное преследование по обоим делам прекращено из-за отсутствия состава преступления, она, наверное, даже радости не почувствовала.

Источник: Телеграм

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Спорт и туризм

Добавить комментарий

Последние новости

"Билет в будущее": Старт нового цикла проекта по ранней профессиональной ориентации

История российского футбола – на виртуальной выставке Президентской библиотеки

Змею, забравшуюся в жилой дом, поймали спасатели

Внутренняя и внешняя отделка дома деревом

Статистика COVID-19 в России