За занятия спортом можно будет получить налоговый вычет

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Налоговый вычет на фитнес нужно распространить на спортивные секции и организации, которые не относятся к числу фитнес-центров.

Кроме того, нужно снимать налоги с целых групп товаров, связанных с индивидуальными занятиями спортом, рассказал в интервью радио Sputnik директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.

До конца года в законодательство будет включен налоговый вычет за занятия спортом. Об этом сообщил СМИ министр спорта РФ Олег Матыцин. По его словам, налоговый вычет позволит вернуть часть денег за абонемент в фитнес-клуб. Это в свою очередь поможет развитию массового спорта в стране.

"Идея правильная, только довольно узкая. Надо понимать, что фитнес-центры как таковые – это история, которая доступна не для всех по деньгам. Если брать хорошие фитнес-центры, такие абонементы могут стоить приличных денег. В основном они расположены в крупных городах, в малых и средних городах в основном спортзалы, спортивные секции. Это уже не фитнес, а более дешевая и доступная для населения история. Во-первых, необходимо расширять инициативу на секции и организации, которые не относятся к числу фитнес-центров и которые обслуживают более широкий круг населения с меньшими финансовыми способностями. Во-вторых, есть группа товаров, которые служат для самостоятельных занятий спортом – спортивная обувь, ракетки, велосипеды. Нужно снижать налоги на целые группы товаров, рассчитанные на самостоятельные занятия спортом вне секций, залов, бассейнов. Ведь если сравнивать количество людей, которые ходят в секции или фитнес центры с людьми, которые по утрам бегают по паркам или ездят на велосипеде, это разные по численности группы. Фитнес – это элитарная история, которая охватывает небольшое количество людей", – считает Алексей Зубец.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/