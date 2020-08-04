Команда Воздушно-десантных войск стала победителем всероссийского этапа конкурса «Эльбрусского кольца-2020»

/Спорт и туризм/

Команда Воздушно-десантных войск (ВДВ) стала победителем всероссийского этапа конкурса на лучшее высокогорное подразделение «Эльбрусское кольцо-2020».

Подразделение ВДВ показало лучший результат при выполнении специальных задач соревнований – по индивидуальному лазанию на скалодроме, по лазанию в связках на искусственном скальном рельефе, наведению навесной и параллельной переправы через горную реку, десантированию с совершением марш-броска, транспортировке пострадавшего, совершению марша с Приюта-11 на гору Эльбрус и скоростному восхождению с поляны Азау на гору Эльбрус.

В ходе основного этапа соревнований военнослужащие совершили 105- километровый марш вокруг горы Эльбрус и решили 15 специальных задач на высоте более 3500 метров. За 6 суток марша горные стрелки преодолели 7 перевалов, 6 ледников, 2 ледовых плато, 5 горных рек.

Каждую команду представляли 12 человек: командир группы – офицер, остальные – военнослужащие по контракту. Их сопровождал «посредник», то есть судья, который не вмешивался в действия команды, а лишь оценивал их.

Лучший альпийский взвод ВДВ представит ВС РФ на международном этапе «Эльбрусского кольца», который пройдет с 23 августа по 5 сентября с.г. на базе спортивного центра «Терскол».

СПРАВОЧНО:

Организатор конкурса – Управление физической подготовки и спорта ВС РФ. Данные состязания проводятся с 2015 года, это шестые соревнования подряд.

В соревнованиях принимают участие команды от всех военных округов, Северного флота, Воздушно-десантных войск, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского, а также Войск национальной гвардии Российской Федерации.

Торжественное закрытие состязаний состоится 4 августа 2020 г. в рамках всероссийского этапа соревнований «Эльбрусское кольцо».

Источник: https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/contacts.htm