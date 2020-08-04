Черногория открыла границы для россиян

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Власти Черногории включили Россию в "зеленый" список стран, который подразумевает беспрепятственный въезд на территорию государства, сообщается на правительственном сайте Черногории.

"На заседании Национального координационного совета по инфекционным болезням (NCT) был обновлен список стран, жители которых могут беспрепятственно въезжать в Черногорию. С учетом потребностей индустрии туризма и национальных интересов в "зеленый" список были включены Россия и Азербайджан", — говорится в сообщении.

Ранее СМИ отмечали, что в туристической сфере Черногории из-за COVID-19 складывается катастрофическая ситуация. Границы с большинством стран остаются закрытыми, а из-за отсутствия туристов остается закрытой и половина гостиничного фонда, на пляжах — только местные отдыхающие.

В этом сезоне туристов в Черногории на 90% меньше, чем прежде, при том, что многие люди в стране целиком и полностью зависят от туристической сферы.

В Черногории в настоящий момент действуют "зеленый" и "желтый" списки для иностранцев. В первый до настоящего момента входили 11 стран ЕС, а также Норвегия и Швейцария, туристы оттуда могут приезжать в страну беспрепятственно, во второй включены балканские соседи и другие страны, они обязаны предоставить на границе отрицательный тест на COVID-19.

Источник: ИНТЕРФАКС