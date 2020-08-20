"Турпоток с начала года составил почти 5,5 млн человек – это на 40% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сказалось влияние пандемии. За два летних месяца курорты приняли более 3,8 млн туристов. Сейчас здесь находятся около 460 тыс. путешественников", — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что больше всего востребованы черноморские курорты – Анапа, Геленджик, Сочи и Туапсинский район.

"Сейчас в регионе работают 5 тыс. коллективных средств размещения и 3,8 тыс. индивидуальных. Загрузка гостиничного фонда на Черноморском побережье превышает 83%, на Азовском – 82%, в степной зоне и предгорье составляет порядка 46%. Наибольшим спросом пользуются отели премиум-класса категории 4-5*, свободных мест нет", — сообщили в министерстве.

Там уточнили, что на Кубани уже работают почти 400 пляжей. На них могут одновременно разместиться свыше 640 тыс. человек с соблюдением социальной дистанции.