Зайнутдинов покинул «Ростов» — игрок пройдет медосмотр в ЦСКА и подпишет контракт

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По информации «РБ-Спорт». полузащитник «Ростова» Бахтиер Зайнутдинов покинул расположение желто-синих. Вопрос о его переходе в ЦСКА решен.

Зайнутдинов улетел из Ростова-на-Дону в Москву, где пройдет медосмотр.

В контракте футболиста с «Ростовом» предусмотрена опция выкупа — эту сумму заплатит ЦСКА, и если медосмотр будет пройден успешно, переход будет совершен официально.

22-летний казахстанский полузащитник в текущем чемпионате провел 4 матча, в прошлом чемпионате — 17 матчей, забил 4 гола.

Источник: РБ-Спорт