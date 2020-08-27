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Зайнутдинов покинул «Ростов» — игрок пройдет медосмотр в ЦСКА и подпишет контракт
По информации «РБ-Спорт». полузащитник «Ростова» Бахтиер Зайнутдинов покинул расположение желто-синих. Вопрос о его переходе в ЦСКА решен.
Зайнутдинов улетел из Ростова-на-Дону в Москву, где пройдет медосмотр.
В контракте футболиста с «Ростовом» предусмотрена опция выкупа — эту сумму заплатит ЦСКА, и если медосмотр будет пройден успешно, переход будет совершен официально.
22-летний казахстанский полузащитник в текущем чемпионате провел 4 матча, в прошлом чемпионате — 17 матчей, забил 4 гола.
Источник: РБ-Спорт
Категория: Новости / Спорт и туризм