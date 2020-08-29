Утриш закрыли для туристов

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После крупного лесного пожара заповедник "Утриш" под Анапой закрыли для посещения туристами до четвертого сентября.

Основанием для данного ограничения послужил приказ администрации Анапы о введении в Супсехском сельском округе режима "чрезвычайной ситуации" и пожароопасности 5-го класса, которая действует по всему Краснодарскому краю, — сообщили в пресс-службе заповедника.

Ранее "МК на Кубани" писал о том, что краевое ГУ МЧС не исключает опасности новых возгораний на территории заповедника.

Ситуацией также заинтересовался губернатор края Вениамин Кондратьев, он провёл в Анапе оперативный штаб и решил лично осмотреть место происшествия.

Сам пожар произошёл 24 августа и бушевал три дня. В его тушении было задействовано около пятисот человек и почти сто единиц техники, а также пять воздушных судов, в том числе пожарный самолёт ИЛ-76. На протяжении всего этого времени спасатели эвакуировали из заповедника туристов, общее число которых достигло порядка тысячи человек.

Источник: https://kuban.mk.ru/