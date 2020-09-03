Федун прислал в комитет по этике РФС документы с Декларацией прав человека

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По информации «РБ-Спорт» , юристы владельца «Спартака» Леонида Федуна прислали в комитет по этике РФС пачку документов, среди которых есть Всеобщая декларация прав человека.

Заседание комитета по этике состоится сегодня. Члены департамента оценят высказывания Федуна о судействе в российском футболе. Ранее он заявил, что не хочет участвовать «в этой клоунаде», поэтому готов снять «Спартак» с чемпионата, если судейские ошибки продолжатся.

По нашим данным, заседание комитета по этике пройдет в удаленном формате. В нем будет участвовать юрист Федуна, который прислал в комитет документы на несколько десятков страниц. В них представитель менеджера ссылается на пункт о свободе слова в Декларации прав человека. Сейчас члены комитета изучают эти материалы.

Источник: РБ-Спорт