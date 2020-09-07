Александр Тарханов: Предложение из Болгарии было

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Главный тренер красноярского «Енисея» Александр Тарханов в интервью «РБ-Спорт» подтвердил, что получил предложение от софийской «Славии».

— Предложение из «Славии» действительно поступало, причем уже давно звонили, — рассказал 65-летний специалист. — Пока я отказал и остаюсь в «Енисее». Посмотрим, что будет дальше. Других предложений пока нет.

Также Александр Федорович поделился впечатлениями от игры сборной России в матчах с сербами и венграми.

— У нас в сборной нет ключевых игроков, поэтому одних нет — другими заменили, — отвечает Тарханов на вопрос от отсутствии главных футболистов в полузащите. — На игре это не сказалось, мы просто сильнее и сборной Сербии, и сборной Венгрии. Только после 3:0 немного расслабились и получили два мяча. А так играли без шансов для соперника, каждая наша контратака была агрессивной.

Источник: РБ-Спорт