До 9 сентября включительно Миранчук должен получить итальянскую рабочую визу

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Спортивный юрист Михаил Прокопец, который помогал осуществлять переход полузащитника Алексея Миранчука из «Локомотива» в итальянскую «Аталанту», рассказал корреспонденту «РБ-Спорт» как прошел трансфер.

4 сентября «Аталанта» объявила о подписании контракта с Миранчуком. По неофициальным данным, итальянский клуб заплатит за 24-летнего полузащитника 14,5 млн евро. Футболист подписал соглашение по схеме «4+1».

— Была определенная проблема с перемещениями, потому что граница закрыта, — сказал Прокопец. — Достаточно тяжело происходил процесс получения разрешений и виз. Но с точки зрения профессиональной, контракта и медицины «Аталанта» сработала на высшем уровне. Все прошло очень качественно.

— Больше никаких юридических проблем не возникало?

— К вашему журналистскому сожалению – нет. Мы прилетели, познакомились с клубом, прошли медосмотр. Клуб очень тщательно к нему подошел. Медосмотр проходил несколько дней, только после этого было объявлено о переходе. Так что все прошло идеально. Обычно бывают какие-то вопросы. Но тут клуб показал себя настоящим профессионалом.

— Какие вопросы еще остались?

— Все нормально. Договор подписан. Алексей стал футболистом клуба. Остались только вопросы получения итальянской рабочей визы. Мы ждем документы, которые должны поступить в итальянское консульство в Москве. Тогда вопрос будет решен.

— Когда ориентировочно это произойдет?

— Думаю, в первой половине этой недели. Сегодня, завтра или послезавтра.

— Некоторое время Миранчук был в академии «Спартака». Красно-белым полагаются выплаты?

— Есть такое понятие, как механизм солидарности. При каждом переходе игрока 5% от суммы распределяется между клубами, которые его воспитывали до 21 года. Если «Спартак» воспитывал его несколько лет, то какой-то процент клубу полагается.

Источник: РБ-Спорт