В Сочи могут построить искусственный туристический остров

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Союз развития туризма РФ предложил создать в акватории Сочи насыпной остров для туристов. Предполагается, что он будет находиться на расстоянии 150 метров от берега и его площадь составит восемь тысяч квадратных метров.

Перспективы реализации данного проекта обсудил мэр курорта Алелексей Копайгородский во время встречи с зампред комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергеем Кривоносовым, — сообщает пресс-служба городской администрации.

Ранее "МК на Кубани" писал о том, что в Сочи открылась сеть отелей так называемого "умного туризма". Данная концепция предполагает не только развлекательный, но и познавательный отдых. К примеру, посещение парка науки и просветительских мероприятий.

Источник: https://kuban.mk.ru