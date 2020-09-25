Министр спорта МО: Зайцев был только временным гендиректором «Химок»

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Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал редактору «РБ-Спорт» , почему Сергей Анохин сменил Александра Зайцева на посту генерального директора «Химок».

В пятницу стало известно, что Анохин назначен новым гендиректором «Химок». Главным тренером команды стал Игорь Черевченко, спортивным директором – Дмитрий Ульянов.

— Анохин – новый гендиректор «Химок», — сказал Терюшков. — Все остальное надо спрашивать у него. Он должен отвечать за клуб как директор.

— Какие перед ним поставили задачи?

— Задачи такие, какие и были. Управление клубом и 10-12 место в РПЛ. Он будет нести ответственность за результат.

— Сначала вы говорили, что Зайцев остается гендиректором, но теперь он ушел. Почему?

— Он как работал, так и работает в нашей структуре. Сначала совмещал две должности: в клубе и в комплексе стадионов в Химках. Должность гендиректора футбольного клуба была для него временной, пока не подберем нового директора.

— Хорошо. Как выбор пал именно на Анохина?

— Он футбольный функционер. Встретились, обсудили. Задачи ему понятны. Он президент федерации футбола Москвы и член исполкома. Никто никого не лоббировал.

— Много говорится о том, что у «Химок» может появиться новый инвестор. Правда ли это?

— Это слухи. У нас есть бюджет и деньги. Но мы, как и любой клуб, ищем дополнительные источники финансирования. Эта работа была и будет вестись при Сергее Вячеславовиче Анохине.

— Сейчас на нем висит задача усиления команды?

— Об этом он должен принять решение сам. Они должны познакомиться с командой и определиться с составом.

47-летний Анохин также возглавляет Московскую федерацию футбола и является членом исполкома РФС.

«Химки» провалили старт сезона-2020/21 чемпионата России. Подмосковный клуб занимает 15-е, предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала три очка в восьми матчах.

Источник: РБ-Спорт