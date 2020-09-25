Министр спорта МО: Зайцев был только временным гендиректором «Химок»
Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал редактору «РБ-Спорт» , почему Сергей Анохин сменил Александра Зайцева на посту генерального директора «Химок».
В пятницу стало известно, что Анохин назначен новым гендиректором «Химок». Главным тренером команды стал Игорь Черевченко, спортивным директором – Дмитрий Ульянов.
— Анохин – новый гендиректор «Химок», — сказал Терюшков. — Все остальное надо спрашивать у него. Он должен отвечать за клуб как директор.
— Какие перед ним поставили задачи?
— Задачи такие, какие и были. Управление клубом и 10-12 место в РПЛ. Он будет нести ответственность за результат.
— Сначала вы говорили, что Зайцев остается гендиректором, но теперь он ушел. Почему?
— Он как работал, так и работает в нашей структуре. Сначала совмещал две должности: в клубе и в комплексе стадионов в Химках. Должность гендиректора футбольного клуба была для него временной, пока не подберем нового директора.
— Хорошо. Как выбор пал именно на Анохина?
— Он футбольный функционер. Встретились, обсудили. Задачи ему понятны. Он президент федерации футбола Москвы и член исполкома. Никто никого не лоббировал.
— Много говорится о том, что у «Химок» может появиться новый инвестор. Правда ли это?
— Это слухи. У нас есть бюджет и деньги. Но мы, как и любой клуб, ищем дополнительные источники финансирования. Эта работа была и будет вестись при Сергее Вячеславовиче Анохине.
— Сейчас на нем висит задача усиления команды?
— Об этом он должен принять решение сам. Они должны познакомиться с командой и определиться с составом.
47-летний Анохин также возглавляет Московскую федерацию футбола и является членом исполкома РФС.
«Химки» провалили старт сезона-2020/21 чемпионата России. Подмосковный клуб занимает 15-е, предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала три очка в восьми матчах.
Источник: РБ-Спорт
Категория: Новости / Спорт и туризм