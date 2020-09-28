Путешественник засудил турфирму за то, что не смог покорить Казбек

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Известная цитата из песни Владимира Высоцкого «Парня в горы тяни — рискни» вышла боком специалистам клуба спортивных путешествий.

Молодой человек решил покорить Казбек — одну из знаменитых вершин Северного Кавказа, но не справился с маршрутом и подал в суд за проваленное восхождение.

Как стало известно «МК», фиаско в горах в августе прошлого года потерпел 26-летний житель подмосковного Серпухова. Он зарегистрировался на сайте клуба путешествий, чтобы в составе группы под руководством опытного инструктора подняться на Казбек. Это нешуточное испытание — ведь высота горы 5033 метра, поэтому успех экспедиции во многом зависел от натренированности участников похода. Будущий герой судебного скандала добрался до ледника на отметке 4200 метров, но продолжить восхождение отказался. И обвинил во всем организаторов поездки. В исковом заявлении мужчина настаивал, что сам инструктор якобы страдал горной болезнью, у него не было бура и веревки, участникам похода не измеряли ежедневно уровень кислорода.

Имели место и чисто бытовые проблемы — например, условия проживания в хостеле в Тбилиси, откуда стартовала группа, оказались настолько ужасными, что туристам пришлось искать другое жилье. Молодой человек предъявил претензии почти на 400 тысяч рублей. В эту сумму вошла и компенсация морального вреда — парень настаивал, что после провального восхождения потерял сон и был вынужден обратиться к врачу.

В Раменском городском суде один из участников экспедиции косвенно подтвердил слова истца. До Казбека не дошла вся группа именно из-за качества организации похода, а претендент на компенсацию отказался продолжить поход именно потому, что не доверял неопытному инструктору. Только вот с фактическим подтверждением жалоб у путешественников оказалось плоховато. Проводник представил все необходимые сертификаты, подтвердил наличие оборудования и высказал мнение, что горе-экстремал был вынужден прервать поход исключительно из-за плохой физподготовки. Низкое качество жилья в Тбилиси истец тоже не смог подтвердить. Единственной реальной претензией оказалось отсутствие пульсоксиметра (прибор для измерения кислорода в крови). Это вопиющее нарушение суд оценил в 68 рублей. За ночь, проведенную вне хостела, туристу заплатили 204 рубля. А размер компенсации морального вреда скукожился до 500 рублей.

Источник: https://www.mk.ru/