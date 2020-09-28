В Геленджике завершился Национальный детско-юношеский турнир по джигитовке «Кубок Черного (Скифского) моря».

/Спорт и туризм/

Состязания начались 3 августа и закончились 20 сентября 2020 года. Дети в возрасте от 5 до 16 лет имели возможность показать всё лучшее, чему они научились в обращении с лошадьми.

Можно с уверенностью сказать, что новый формат культурно-спортивного мероприятия себя полностью оправдал. Дети смогли выразить себя и своё взаимоотношение с конем в полной мере.

Дети показывали всё, на что они способны. Работали на трех аллюрах (шаг, рысь, галоп), демонстрируя упражнения различной категории сложности.

Огромная благодарность нашим коням: Сармату, Скифу и Фабриции. Они были вежливы, аккуратны и очень заботились о детях.

Поздравляем победителей, призеров, участников турнира, оргкомитет и родителей! Желаем новых успехов и не останавливаться на достигнутом!