«Ростов» и «Дженоа» продолжают переговоры по Шомуродову

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По информации «РБ-Спорт» , «Ростов» и «Дженоа» продолжают переговоры о трансфере форварда Элдора Шомуродова.

«Дженоа» предложила за футболиста 7,5 миллиона евро плюс 1,5 миллиона бонусами.

Пока «Ростов» не дал согласия на сделку, причиной этого является график выплат по трансферу. Итальянцы готовы выплатить все деньги в течение 2 лет равными долями. «Ростов» же намерен добиться выплаты как минимум половины суммы трансфера первым платежом в это трансферное окно, чтобы получить деньги на покупку другого форварда.

Пока шансы на завершение сделки — 50 на 50.

Источник: РБ-Спорт