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«Ростов» ведет переговоры с «Локомотивом» по переходу Джорджевича

По информации «РБ-Спорт» , «Ростов» ведет переговоры с «Локомотивом» по переходу форварда Луки Джорджевича.

Переговоры ведутся на тот случай, если «Ростов» продаст своего нападающего Эльдора Шомуродова в итальянский «Дженоа».

Как уже сообщал «РБ-Спорт», пока сделка не завершена в силу того, что стороны не согласовали график выплат по трансферу (7,5 миллиона евро плюс 1,5 млн бонусная часть). Вероятность сделки по переходу узбекского форварда в «Дженоа» — пока 50 на 50.

«Ростов» намерен получить большую часть суммы в текущее трансферное окно, чтобы получить деньги на покупку другого нападающего — Джорджевич и является возможной заменой Шомуродова.

Источник: РБ-Спорт

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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