Сотрудники ОСН(Б) «Акула» УФСИН России по Краснодарскому краю совершили восхождение на вершину горы Фишт
Сотрудники отдела специального назначения (базового) «Акула» УФСИН России по Краснодарскому краю преодолели маршем около 50 километров по территории Кавказского государственного биосферного заповедника и совершили восхождение на гору Фишт, закрепив навыки альпинизма и выполнения задач в горно-лесистой местности.
В полевом выходе участвовало 10 сотрудников со штатным вооружением и горным снаряжением. В процессе передвижения по горной местности при преодолении горных рек и ледников использовались системы страховки, альпинистские кошки, треккинговые палки и ледорубы. Достигнув вершины горы Фишт, на высоте 2867 метров над уровнем моря, спецназовцы развернули флаг своего отряда.
Проведенное в целях совершенствования боевой и служебной подготовки практическое тактико-специальное занятие сотрудники ОСН(Б) «Акула» приурочили к профессиональному празднику – Дню образования отделов специального назначения территориальных органов ФСИН России.
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