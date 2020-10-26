Сотрудники ОСН(Б) «Акула» УФСИН России по Краснодарскому краю совершили восхождение на вершину горы Фишт

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Сотрудники отдела специального назначения (базового) «Акула» УФСИН России по Краснодарскому краю преодолели маршем около 50 километров по территории Кавказского государственного биосферного заповедника и совершили восхождение на гору Фишт, закрепив навыки альпинизма и выполнения задач в горно-лесистой местности.

В полевом выходе участвовало 10 сотрудников со штатным вооружением и горным снаряжением. В процессе передвижения по горной местности при преодолении горных рек и ледников использовались системы страховки, альпинистские кошки, треккинговые палки и ледорубы. Достигнув вершины горы Фишт, на высоте 2867 метров над уровнем моря, спецназовцы развернули флаг своего отряда.

Проведенное в целях совершенствования боевой и служебной подготовки практическое тактико-специальное занятие сотрудники ОСН(Б) «Акула» приурочили к профессиональному празднику – Дню образования отделов специального назначения территориальных органов ФСИН России.