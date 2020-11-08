Катастрофа в еврокубках может привести к реформе РПЛ: три круга, 12 или 14 клубов

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По информации РБ-Спорт, катастрофическое выступление российских клубов в еврокубках может привести к серьезной реформе РПЛ — сокращению лиги. При этом есть вероятность, что реформа эта произойдет уже по окончании текущего чемпионата.

Что имеем сейчас? Вылет «Динамо» и «Ростова» на стадии квалификации Лиги Европы, 0 (ноль) побед в групповых турнирах Лиги чемпионов и Лиги Европы. Логика «нашим попались сильные группы» принимается, но частично — российские клубы не смогли обыграть команды Австрии, Бельгии, Хорватии и Голландии. Все эти страны ниже России в таблице коэффициентов УЕФА. На стадии квалификации наши клубы уступили грузинам и израильтянам.

Ситуация плохая. Инфраструктура у клубов лиги очень хорошая (серьезные проблемы есть у «Тамбова», не новые стадионы у «Арсенала», «Локо» и «Уфы»), финансово клубы не бедствуют. Но результаты в еврокубках катастрофические, а зрелище в чемпионате — не самого высокого качества. РПЛ называют «лигой автобусов». В отрасль ежегодно вкладываются государственные средства, государственных и квазиНЕгосударственых компаних, их дочек и внучек, у отрасли превосходная инфраструктура, но результаты посредственные.

После поражения от «Фейенорда» в Лиге Европы главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказал мнение о том, что российскому чемпионате не хватает интенсивности. «На поверхности, конечно, лежит необходимость более интенсивной игры в чемпионате. Тогда эта ситуация вернется нам и в еврокубковых матчах», — заявил Гончаренко.

О том, что матчам в РПЛ не хватает интенсивности, говорилось уже достаточно давно — Гончаренко не первый, кто обращал на это внимание. Ранее в федерации проводились встречи с владельцами клубов, где о том же говорили главный тренер сборной Станислав Черчесов и президент РФС Александр Дюков. Тема на какое-то время ушла на второй план, но результаты в еврокубках вновь вернули ее в повестку дня.

Я бы обратил внимание не только на интенсивность. Чемпионат наш носит особый характер. Он вне рынка — игроки не нужны топ-5 Европы, а уровень конкуренции, качество футбола и направленность игры не помогают в еврокубках. Турнир только футболом не интересен — скандалы, судейство (об интриге в нем — в следующем тексте для «РБ-Спорт»), публичные заявления привлекают внимание, футбол, его качество ушли на второй план.

Очевидно, надо что-то менять. По моей информации, есть вероятность максимально оперативной реформы — уже в следующем чемпионате, если реформа будет поддержана клубами.

Ранее РПЛ дважды рассматривала варианты перехода на 18 клубов (в первый раз — за проект, во втором, когда остаться пожелали «Крылья» и «Оренбург», против), сейчас, очевидно, маятник склонится к варианту с сокращением лиги. По моей информации, речь идет о новой формуле чемпионате (вероятно, три круга уже со следующего сезона) и увеличении количества матчей. Кроме того, весьма вероятен вариант, при котором состав участников лиги будет уменьшен до 12 или 14 клубов (с тем, как провести ротацию, предстоит определиться) — в матчах лучших с лучшими, вероятно, возрастет интенсивность.

Ситуацию с реформой осложнит ЧМ-2022, который пройдет в ноябре-декабре, но инфраструктура клубов РПЛ и наличие ряда арен в южных городах (Краснодар, Волгоград, Ростов-на-Дону, Грозный и Сочи), а также крытая арена «Зенита» в Санкт-Петербурге позволят проводить матчи в период декабря-января.

Вероятно, в ближайшее время идея (пока не проект) будет предложена на обсуждение клубам РПЛ, после чего она обретет конкретные формы — структура турнира и календарь.