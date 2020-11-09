Новый скандал вокруг Дзюбы

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Артема Дзюбу не вызовут на следующий сбор сборной России по футболу, и он пропустит три игры с Молдавией, Турцией и Сербией.

Все из-за видео, где капитан нашей команды занимается самоудовлетворением (само видео мы показывать не будем, извините).

Главный тренер сборной Станислав Черчесов заявил: «Тренерский штаб национальной команды прекрасно понимает, что сборная должна готовиться к ноябрьским матчам с Молдавией, Турцией и Сербией в условиях максимальной концентрации и не отвлекаться на посторонние вещи. Мы всегда подчёркивали, что и на футбольном поле, и за его пределами все должны соответствовать уровню и статусу игрока национальной сборной. В связи с этим сегодня было принято решение не вызывать Артёма Дзюбу на текущий сбор дабы оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста. У Артёма же будет время нормализовать ситуацию. Рассчитываю, что в режиме работы команды на данном сборе эта тема больше подниматься не будет».

Как стало известно, Артём Дзюба был готов к появлению этого видео — несколько недель назад телефон футболиста взломали. Сразу после взлома Артём почистил телефон, но, судя по всему, взломщики успели скачать содержимое. При этом никаких требований Дзюбе никто не выдвигал и вот 7 ноября вечером видео было слито в сеть.

Источник: @Baza