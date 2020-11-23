Владимир Синяговский принял участие в видеоконференции по проблемам гостиничного бизнеса в курортных региона

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В четверг, 19 ноября, по инициативе депутата ГД Бессараб С.В. состоялась видеоконференция по проблемам эксплуатации объектов капитального строительства по причине их использования в качестве объектов гостиничного типа.

В заседании приняли участие: инициативная группа города-курорта Геленджика, депутаты ГД, представители администрации МО Геленджик и Республики Крым.

К группам граждан были предъявлены исковые требования администрацией МО. Суть требований: запретить эксплуатацию жилых домов до приведения земельных участков и зданий в соответствие, то есть переводить жилые дома, в которых проживают владельцы и их семьи(прописаны),в том числе малолетние дети, в гостиницы. Требуется так же перевод земельного участка. В некоторых случаях такие требования касаются жителей, которые сдают 4-8 комнат в том же доме, где проживают сами владельцы. Жители считают данную меру несправедливой, так как в таком случае их традиционная сезонная деятельность имеет под собой уже совсем другую экономическую выгоду. В исках говорится о том что жители оказывают гостиничные услуги(стирка белья, питание),при этом большинство таких услуг не оказывается. Так же к гостиничным услугам относится реклама в сети интернет. При этом в ответах от минэкономразвития сказано, что граждане имеют право сдавать жилье в наем без оказания гостиничных услуг без перевода земельных участков и зданий.

«Затронута очень важная и болезненная тема курортных регионов. Ко мне часто поступают обращения по данному вопросы. Чтобы придти к компромиссу требуется разработать методические рекомендации для работы с большей частью населения прибрежных городов, а именно: совершенствование патентной системы, объявить порог максимального количества комнат для сдачи без перевода жилья, прохождения сертификаций на соответствие правилам безопасности и пожарной безопасности. Все это требует проработки на муниципальном, региональном и федеральном уровне. Нельзя просто так отмахиваться и закрывать глаза. Основной заработок курортных регионов – сезонный. И здесь важно суметь урегулировать трения между гражданами и муниципалитетами», - отметил Владимир Синяговский.