Сергей Кирьяков: Когда Ари выходит с подтянутыми на уровень яиц трусами, это никуда не годится

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Экс-футболист сборной России Сергей Кирьяков в беседе с корреспондентом «РБ-Спорт» попытался объяснить причины поражений «Зенита» и «Краснодара» в Лиге чемпионов.

— О чем говорит очередное поражение в Лиге чемпионов самой дорогой команды России, питерского «Зенита»?

— Глобальные выводы надо будет делать после окончания турнира, у «Зенита» остается шанс выйти хотя бы в Лигу Европы, и сейчас надо менять приоритеты. От вчерашнего матча, понятно, ожидал больше и думал, что футболисты выйдут с таким же настроем, как в домашней игре с «Лацио», когда у них горели глаза, когда они подначивали друг друга играть агрессивно. Вчера от этого не осталось ни следа. Когда ты выходишь на главный матч в группе с таким настроем, ничего из этого не получится. Была видна монотонность, медлительность, отсутствие агрессии — словно вышли на товарищеский матч. На поле было два человека — Дзюба и Кержаков. Первый цеплялся, боролся за мячи, выиграл практически каждое единоборство, но партнеры этот порыв не поддержали. И если бы не Кержаков, счет был бы намного крупнее. Разочаровал Малком — видно, что есть все для того, чтобы играть на высоком уровне, но по каким-то причинам это проявляется лишь эпизодически.

— Станет ли эта Лига чемпионов «лебединой песней» Семака?

— Ясно, что был акцент на выступление на международной арене, но задача не выполнена. После еврокубков руководство клуба будет решать судьбу Семака. Слово за ними.

— «Краснодар». Зачем каждый матч выпускают Кайо, если он «привозит» в каждой игре?

— Их стычка с Газинским говорит о том, что что-то не так в команде, есть какие-то проблемы. Когда такое выносится напоказ, когда видим такие неприятные для всех вещи, и когда игроки разбираются между собой в момент перехвата мяча соперником, это перебор. Вопрос к тренерскому штабу. Если нет единомышленников, если не все друг за друга, это сказывается на результате.

— А как вам в целом футболист Кайо?

— У него есть потенциал. Мы видели, сколько он выиграл единоборств, но и ошибки действительно в каждом матче. И при победном голе «Севильи» допустил грубейшую ошибку. Есть такой за ним грешок, но если он играет, наверное, нет альтернативы. Тренер же сам себе не враг. Там много вопросов и по другим футболистам. По Бергу — думаю, не соответствует уровню. Видна вальяжность — тот же Ари вышел… Когда ты надеваешь трусы на уровне яиц, подтягиваешь, это никуда не годится. Надо вызывать человека и говорить — ты чего делаешь. Нехотя получил, отдал, побежал — какой-то бред. Какая-то шестеренка сломалась в «Краснодаре».

— Перед играми Лиги чемпионов выступил Станислав Черчесов, и к его словам возникло много вопросов. Допустимо ли говорить то, что говорил он?

— Мы чересчур подтираем одно место нашим игрокам. Поглаживаем и говорим, что все хорошо. Нельзя во всем обвинять тренера, должен быть спрос и с футболистов, а у нас это отходит на дальний план. Игроки получают солидные вознаграждения, понятно недовольство тренера, понятно, что сказано это на эмоциях после такого матча. Но в какой-то степени я его поддерживаю, в мое время те же Лобановский, Бесков говорили нам такие слова, спрашивали с нас. И в прессе они высказывались, говорили, что такой-то сыграл плохо. Сейчас другое время, но если тренер говорит одно, а они делают другое, следует реакция. Я, повторю, поддерживаю это, хотя и не в такой жесткой форме, но футболисты тоже должны понимать, что ответственны за результат.