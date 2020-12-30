Смородскую на пост президента ФНЛ выдвинул «Факел»

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Воронежский «Факел» выдвинул Ольгу Смородскую на пост президента ФНЛ.

Ранее СМИ сообщили, что Смородская подала документы для выдвижения на пост главы лиги.

Согласно уставу лиги, она не может сделать это самостоятельно. Каждого кандидата в президенты должны выдвигать члены лиги.

По нашим данным, кандидатуру Смородской поддерживает воронежский «Факел». Руководство клуба и выдвинуло ее на выборы президента ФНЛ. Ожидается, что она будет конкурировать как минимум с Ильей Геркусом, Иваном Шабановым и Евгением Калакуцким.

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов отказался комментировать данную информацию.

Ранее Смородская работала президентом московского «Локомотива» с 2010 по 2016 год. При ней спортивным директором клуба был как раз Котов.