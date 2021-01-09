Спортсмен из Краснодара выступил на новогоднем турнире по боксу в Сочи

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В пятницу, 8 января, в Сочи прошёл финал новогоднего турнира по боксу «Лига Ставок. Кубок Матч! Боец». Четыре команды боксеров в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» в течение семи дней выясняли, кто из них лучше готов к 2021 году.

Победителем турнира стала команда Мурата Гассиева. Подопечные Султана Ибрагимова заняли второе место, Дмитрия Бивола – третье, а Эдуарда Трояновского – четвёртое.

В четвёртый вечер бокса в весовой категории до 69 кг встретились ростовчанин Гор Хачатрян и краснодарец Владимир Маркитан, представляющий команду Дмитрия Бивола. Оба начали резво, но ростовский боксёр из команды Мурата Гассиева оказался сильнее.

К середине третьего раунда он полностью контролировал поединок, загнав Маркитана в угол ринга и методично обрабатывая его по корпусу и в голову. Рефери в ринге этого оказалось достаточно для того, чтобы остановить бой. Это был первый технический нокаут на турнире.

Напомним, что в Сочи прошёл новогодний турнир по боксу «Лига Ставок. Кубок Матч! Боец». Наставниками команд были знаменитые российские боксёры Мурат Гассиев, Дмитрий Бивол, Султан Ибрагимов и Эдуард Трояновский.

Призовой фонд турнира - 10 миллионов рублей. Турнир прошёл на территории концертно-развлекательной площадки «WOW ARENA» (игорная зона «Красная Поляна») со 2 по 8 января. Прямые трансляции из арены в Красной Поляне проводили известная телеведущая Мария Орзул и экс-чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд.

Зара Логинова, пресс-секретарь Федерации бокса России