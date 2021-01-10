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Если трансфер по Хендриксу будет завершен, сумма компенсации составит около 500 тыс. евро
По информаци «РБ Спорт» стали известны некоторые детали по поводу возможного перехода полузащитника ПСВ Йоррита Хендрикса в московский «Спартак». Ранее голландские СМИ сообщили, что футболист ведет переговоры с красно-белыми.
— контракт с клубом истекает в июне, игрок его не продлевает;
— сумма трансфера будет небольшой — около 500 тыс евро;
— вероятность того, что приедет на первый сбор, есть — но перед этим необходим медосмотр в Италии и заключительные согласования с клубом;
— контракт, вероятно, на 4,5 года.
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