Если трансфер по Хендриксу будет завершен, сумма компенсации составит около 500 тыс. евро

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По информаци «РБ Спорт» стали известны некоторые детали по поводу возможного перехода полузащитника ПСВ Йоррита Хендрикса в московский «Спартак». Ранее голландские СМИ сообщили, что футболист ведет переговоры с красно-белыми.

— контракт с клубом истекает в июне, игрок его не продлевает;

— сумма трансфера будет небольшой — около 500 тыс евро;

— вероятность того, что приедет на первый сбор, есть — но перед этим необходим медосмотр в Италии и заключительные согласования с клубом;

— контракт, вероятно, на 4,5 года.