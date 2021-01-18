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Антидопинговый спор: Суть проблемы...

Наболевший антидопинговый спор WADA и РУСАДА, увенчавшийся решением спортивного арбитражного суда (скостил на два года недопуск России к международным соревнованиям, до до 16 декабря 2022 года) неожиданно просто прокомментировал первый замглавы комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Решение касается «вмешательства российских властей в антидопинговую систему и ее коррумпирования».

Свищев отмечает, что:

- В отличие от многих стран Россия серьезно поддерживает спорт, а раз тренер госслужащий на ставке, то даже незаконное применение им допинга финансирует государство — такова логика спортивного суда.

- Трудовое законодательство не позволяет мгновенно уволить пойманного на допинге тренера, необходимо ждать решения суда. Соответственно, WADA выдвигает претензию: тренера не устранили мгновенно, как хотелось бы того зарубежным коллегам.

Источник: @Смутное время

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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