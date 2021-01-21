Черчесов высказался о трансфере Кокорина в «Фиорентину»

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вероятный переход форварда «Спартака» Александра Кокорина в «Фиорентину». По мнению специалиста, все зависит от желания игрока.

«Кокорин в последнее время переходил из «Зенита» в «Сочи», затем в «Спартак», сейчас пошли разговоры о «Фиорентине». Любой трансфер – это прежде всего желание самого футболиста, а также взаимоотношения двух футбольных клубов. Если у всех трех сторон интересы и возможности совпадают, значит, переход может состояться. Со стороны давать советы или прогнозировать ситуацию очень сложно, так как вряд ли кто-то сможет оценить ее лучше самого игрока», — заявил Черчесов в комментарии «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что «Спартак» получит компенсацию за игрока в размере 3,5 млн евро плюс процент со следующей продажи футболиста.

«Фиорентина» в настоящий момент занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда из Флоренции опережает клубы из зоны вылета всего на пять очков.