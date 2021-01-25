Кокорин может попасть в заявку «Фиорентины» уже в четверг

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В понедельник вечером состоится встреча Кокорина с главным тренером «фиалок» Чезаре Пранделли и командой.

Трансфер Александра Кокорина на данный момент официально подтвержден и «Спартаком», и «Фиорентиной». Это довольно необычно, учитывая, что футболист не прошел медосмотр, а в последний год он травмировался не раз и не два.

Тем не менее, как сообщают «РБ Спорт» итальянские источники, у «фиалок» нет сомнений в том, что все оставшиеся формальности будут так или иначе улажены. Ожидается, что в понедельник начнется апеннинское приключение Кокорина. Рано утром его ждут в Риме, потому вылететь он должен в воскресенье ночью. Там он остановится на несколько часов для прохождения медобследования. Сразу после этого он отправится во Флоренцию, на тренировочную базу клуба, где на вечернее время уже запланирована встреча с главным тренером Чезаре Пранделли и партнерами по новой команде.

В четверг, 29 января, «Фиорентине» предстоит провести выездной матч против «Торино». В Италии не исключают, что у Кокорина есть шансы попасть в заявку на игру.