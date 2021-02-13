В Новороссийске откроют спортплощадку с тренажерами

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В Новороссийске появится еще одна спортивная площадка с уличными тренажерами, сообщает RosTender.info. Администрация города объявила тендер на поставку оборудования для создания малых спортплощадок.

На приобретение тренажеров планируют направить 2,1 млн рублей, средства поступят из бюджета Краснодарского края. Предложения от поставщиков принимают до 19 февраля, 24 февраля подведут итоги закупки.

Заказчиком оборудования является Центр физкультурно-массовой работы с населением. Инвентарь, по условиям заказчика, необходимо поставить на Центральный стадион Новороссийска в течение месяца. В перечне – силовые тренажеры, гимнастические скамьи, шведская стенка и прочее оборудование для гимнастики и легкой атлетики.

Источник: https://rostender.info/news/2021021103