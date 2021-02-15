«Динамо» интересуется защитником «Байера» Драговичем

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Как стало известно «РБ Спорт», московское «Динамо» проявляет интерес к центральному защитнику «Байера» Александру Драговичу. Австрийский футболист может перейти в «Динамо» во время зимнего трансферного окна.

За карьеру 29-летний австриец имеет опыт выступлений за границей: в Швейцарии, Украине, Германии и Англии. В текущем чемпионате Германии футболист провел 13 матчей, шесть — в Лиге Европы и три в Кубке Германии.

Трансферное окно в России закрывается 25 февраля. Текущий контракт Драговича с «Байером» истекает в конце сезона.

Ранее сербская пресса сообщала о том, что Драгович может перейти в «Црвену Звезду» уже летом, после окончания контракта с немцами.

Украинские инсайдеры сообщали об интересе к футболисту со стороны киевского «Динамо», в котором он также выступал — речь шла о выкупе трансфера у немцев за 1,5-2 млн евро — однако сделка не состоялась из-за того, что у немецкого клуба возникли проблемы с защитниками.