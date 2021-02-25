В ЦСКА выполнили работу над ошибками: зимние трансферы команды

/Спорт и туризм/

Конец 2020 года был для «армейцев» не самым удачным периодом. Главный наставник был на грани ухода из клуба, команда провалила выступления в Лиге Европы.

Болельщики, наверное, еще долго не без дрожи будут вспоминать затянувшуюся серию матчей «коней» без побед.

Неудачные приобретения «красно-синих» в 2020 г.

После проведения трансферов руководство ЦСКА подверглось критике со стороны экспертов, фанатов. Футбольным аналитикам, в том числе специалистам БК Мелбет, из-за нестабильности новичков было труднее прогнозировать результаты матчей. Причиной сложившейся ситуации стало то, что:

оборонец Б. Фукс увяз в травмах, отыграв всего несколько минут за «армейцев»;

нападающий А. Гайч так и не сумел раскрыться как игрок;

форвард Эджуке смог принести пользу, но 12 млн за такую игру – дороговато.

Единственным оправданным трансфером стал полузащитник Б. Зайнутдинов. Этот футболист, кстати, обошелся «красно-синим» дешевле всех переведенных летом игроков.

Все-таки опыт также важен

В течение последних нескольких лет руководство ЦСКА ставило на молодых игроков не старше 25. Зимой ситуация изменилась. Например, при выборе игрока опорной зоны трансфер Т. Крунича («Милан», 27 лет) считали более предпочтительным, чем 24-летнего Данило («Ницца»).

Опыт стал ключевым фактором по ходу подбора форварда. Гайч был отдан в «Беневенто» на правах аренды. Его должен был заместить опытный турецкий голеадор Тосун из ФК «Эвертон». Но нападающий выбрал «Бешикташ», потому «кони» переключились на Рондона.

Чего ожидать от зимних трансферов?

За один день состав «красно-синих» пополнили 21-летний норвежский полузащитник Бохинен и опытный форвард из Венесуэлы Рондон. У последнего имеется опыт выступлений в РПЛ. Руководство ЦСКА воспользовалось ухудшением условий для легионеров китайских ФК, предложив венесуэльцу наиболее выгодный вариант на текущий момент.

Э. Бохинена купили всего за полтора млн €. Норвежец – молодой и перспективный футболист, считается большим талантом на родине. По мнению некоторых экспертов, полузащитник сильнее своего, уже известного российским фанатам, соотечественника Норманна, хавбека ФК «Ростов».

Зимние трансферы выглядят весьма интересными, осталось лишь ввести новичков клуба в игру. Вероятно, что благодаря этой паре новоприбывших «армейцы» смогут завоевать чемпионство.

Источник: betauth.com