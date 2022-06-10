В России запущен новый проект, сочетающий бег в парках и волонтерство, — «5 верст»

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11 июня 2022 года в более чем 60 парках России состоится официальное открытие еженедельных стартов «5 верст» — проекта-преемника «Паркрана». Инициатива принимала участие во Всероссийском конкурсе спортивных проектов «Ты в игре», который проводится АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства спорта РФ в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Проект «5 верст» — это бесплатные еженедельные старты, принять участие в которых может любой желающий, независимо от возраста и уровня физической подготовки. Проект объединяет энтузиастов спортивного образа жизни по всей России и помогает зарядиться бодростью на целый день. Дистанция старта составляет 5 км, ее можно как пробежать, так и пройти в любом комфортном темпе. Так как в проекте отсутствует элемент соперничества, каждый участник соревнуется только с самим собой.

Ранее организаторы проекта «5 верст» реализовали аналогичную инициативу «Паркран». Им пришлось приостановить деятельность, а после провести ребрендинг. Инициатива принимала участие во втором сезоне Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре». Проект «5 верст» не только стал одним из 26 участников, прошедших в шорт-лист конкурса, но и был отмечен АНО «Национальные приоритеты». Было принято решение поддержать авторов инициативы специальным призом.

«Одна из задач конкурса “Ты в игре” — помочь ярким и интересным спортивным проектам обрести популярность, найти новые возможности для развития и масштабирования. Мы считаем авторов инициатив не просто участниками конкурса, а партнерами в реализации нацпроекта “Демография”. В любом командном виде спорта важно ощущать поддержку партнеров. Поэтому мы не смогли остаться в стороне, когда узнали, что проект “Паркран” был вынужден временно приостановить деятельность в связи с перестройкой собственной IT-инфраструктуры, — отметила генеральный директор АНО София Малявина. — Команда проекта оказалась в непростой ситуации, но все равно прикладывает усилия, чтобы продолжать вовлекать людей в активный образ жизни и дарить им яркие эмоции. На данный момент организаторы “Паркрана” преобразуют его в новый российский бренд “5 верст”, под которым продолжат организовывать бесплатные еженедельные дружеские старты для всех желающих. Мы приняли решение поддержать инициативу, находящуюся в процессе трансформации, и наградить ее в рамках отдельной номинации».

Второй сезон Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре» стартовал 16 ноября 2021 года, а 20 мая 2022 года состоялась церемония награждения победителей. Всего во втором сезоне конкурса приняли участие 4027 проектов из всех 85 регионов России. Участники могли подать заявку в одну из пяти основных номинаций — «Точка старта», «Масштаб», «Дети в спорте», «Трансформация в спорте», а также «Безграничные возможности». Победители в номинациях получили гранты в 300 тысяч рублей, а победитель конкурса — гран-при в 1 миллион рублей.

Чтобы принять участие в проекте «5 ВЁРСТ», достаточно зарегистрироваться на сайте, сохранить полученный QR-код и прийти с ним на место старта. С помощью QR-кода можно отслеживать свои результаты и участвовать в любых стартах проекта. Мероприятия проводятся по субботам: старт дается в 9:00, но лучше уточнять время на сайте и приходить заранее — за 15-20 минут, чтобы переодеться, сделать разминку и подготовиться. После забега силами участников иногда проводятся чаепития, на которых можно отдохнуть и пообщаться с единомышленниками.

«Бег это только первый шаг, первая ступень. Люди приходят побегать либо походить, а потом их цепляет коммьюнити. Их цепляют сообщества, люди начинают знакомиться, дружить друг с другом… И уже приходят не для того, чтобы пробежаться, а для того, чтобы пообщаться. И все это создаёт неповторимую атмосферу, которая притягивает людей, возвращает их в парк, в субботу, в 9 утра — чтобы встретиться с друзьями», — отмечает руководитель проекта «5 ВЁРСТ» Максим Егоров.

«Не обязательно начинать с бега. Есть люди, которые начинают даже со скандинавской ходьбы, просто проходят 5 километров. Мы всех обязательно дожидаемся, и потом уже можно начинать медленно бегать и постепенно улучшать свои результаты. Главное все делать для здоровья. И вы всегда сможете пройти, пробежать 5 километров», — делится Анастасия Степашкина, участница проекта «5 ВЁРСТ».

Все старты в проекте «5 ВЁРСТ» проводятся силами волонтеров из числа простых участников. Они не только организуют сбор, но и обеспечивают безопасность. Последним на стартах всегда финиширует замыкающий волонтер, который поддерживает отстающих бегунов и убеждается, что все участники успешно добрались до финиша.

После мероприятия на почту каждому участнику приходит письмо с его результатом — можно отслеживать, как с каждым стартом потраченное на преодоление 5 километров время сокращается и результат становится все лучше и лучше.

Список парков, где проводятся старты «5 ВЁРСТ», размещен на официальном сайте проекта.

Регулярные занятия физической культурой и спортом напрямую влияют на сохранение и укрепление здоровья людей. Поэтому приоритетная задача федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» — увеличение числа россиян, систематически занимающихся физической культурой и спортом, обеспечение доступности занятий спортом для всех категорий населения, развитие массового спорта и спорта высших достижений, совершенствование спортивной инфраструктуры, подготовка спортивного резерва и кадров для отрасли.

Согласно многочисленным исследованиям, спорт и физическая активность оказывают благотворное влияние на настроение и повышают уровень счастья. Подробности о том, как спорт оказывает положительное влияние на эмоциональное состояние и как поддерживать себя в спортивной форме, можно узнать на портале объясняем.рф.

Второй сезон Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре» стартовал 16 ноября 2021 года, проводится АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Второй сезон конкурса отличается всероссийским масштабом: всего было подано 4027 заявок на участие из всех регионов страны, из которых в лонг-лист было отобрано 250 конкурсантов. Яркие проекты лонг-листа представляют 57 регионов, многие проекты реализуются сразу в нескольких регионах или даже имеют всероссийский масштаб.

С 19 февраля по 14 марта для авторов 250 лучших проектов прошел образовательный акселератор «Стратегия создания и продвижения спортивного продукта», который помог им прокачать навыки в спортивном менеджменте и улучшить свои инициативы, вывести проекты на качественно новый уровень. Участникам были доступны мастер-классы и семинары от ведущих экспертов в области спортивного менеджмента и маркетинга.

28 марта был опубликован шорт-лист с финалистами конкурса, а 6–7 апреля прошла защита, в ходе которой экспертным советом были определены победители.

Благодаря конкурсу авторы инициатив смогли заявить о себе на всю страну и выиграть гранты на развитие своих проектов: победители в каждой из пяти номинаций получат по 300 тысяч рублей, а гран-при составляет 1 миллион рублей.

Номинации второго сезона конкурса поддержали партнеры конкурса: «Трансформацию в спорте» поддержал ведущий спортивный онлайн-ритейлер с широким офлайновым покрытием «Спортмастер», а «Дети в спорте» — бренд Nike. Партнером конкурса «Ты в игре» выступил Триколор. На телевизионных и цифровых каналах проекта «Наш спорт» и в онлайн-проекте оператора «Большой эфир» зрители могли узнать об участниках «Ты в игре». Также Триколор учредил специальную номинацию «#НашСпортЗдесь», за победу в которой боролись все участники конкурса вне зависимости от основной номинации, куда они подали заявки.

Ход конкурса освещали ведущие спортивные СМИ. Российский спортивный интернет-портал «Чемпионат», лидер среди спортивных порталов Рунета, в рамках медиапартнерства с конкурсом «Ты в игре» рассказывал о проектах участников конкурса, а также выступил партнером номинации «Медиа». Информационную поддержку конкурсу и его участникам оказывали журнал «Большой спорт» и портал «СпортКП». Партнером конкурса выступил Российский международный олимпийский университет (РМОУ), который провел образовательный акселератор для участников, вошедших в лонг-лист конкурса.