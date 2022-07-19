«ЦСКА» совсем скоро оформит трансферы двух легионеров

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Столичный клуб нашел усиление в Южной Америке.

Новый наставник «ЦСКА» Владимир Федотов оказался в непростой ситуации – команду покинул целый ряд легионеров. Однако руководство «армейцев» уже подыскало два футболиста в Южной Америке. Новичками столичного клуба в ближайшие дни станут Мойзес Барбоса и Виктор Мендес. 23 июля 2022 года «ЦСКА» на своем поле примет «Сочи» в рамках второго тура РПЛ. Сделать прогноз на этот матч можно в мобильном приложении букмекерской конторы Linebet.

«ЦСКА» с самого начала лета ведет переговоры о переходе Виктора Мендеса. 22-летний футболист выступает на позиции опорного полузащитника, является капитаном футбольного клуба «Унион Эспаньола». В его активе 3 матча за взрослую сборную Чили.

Как сообщает авторитетный чилийский журналист Тоньо Акоста, Мендес дал свое согласие на переход в российский клуб. «ЦСКА» готов заплатить за футболиста сборной Чили 2,5 миллиона евро, предложив игроку выгодные условия личного контракта.

Еще одним усилением из Южной Америки может стать левый защитник бразильского «Интернасьонала» Мойзес Барбоса. Контракт футболиста с клубом заканчивается ровно через год, поэтому «ЦСКА» намерен взять игрока в аренду на один сезон.

За арендное соглашение «Интернасьонал» получит 2 миллиона евро. Бразильский клуб намерен заработать 40% от последующей продажи футболиста.