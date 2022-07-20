«Динамо» в ближайшие дни может оформить трансферы двух защитников

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Столичное «Динамо» в это межсезонье не меньше других клубов РПЛ пострадало от ухода легионеров. Головной болью наставника «бело-голубых» стала ситуация с центральными защитниками, так как команду уже покинуло два футболиста основного состава – Бальбуэна и Ордец.

Селекционный отдел московского коллектива уже подыскал замены этим игрокам. 24 июля 2022 года «Динамо» предстоит домашний поединок второго тура РПЛ против «Торпедо». Сделать прогноз на этот матч можно в Vbet Casino, которое также предоставляет услуги букмекерской конторы.

Первым кандидатом на усиление оборонительной линии считается Александр Жиров. Защитник известен по выступлениям за «Анжи», «Томь», «Краснодар» и «Енисей». Последние 4 года россиянин выступает во втором по значимости дивизионе немецкого футбола в команде «Зандхаузен». Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года, авторитетный портал Transfermarkt оценивает трансфер игрока в 700 тысяч евро.

Более вероятным выглядит трансфер Роберто Фернандеса. Президент парагвайского футбольного клуба «Гуарини» подтвердил информацию о договоренности между командами. За 22-летнего защитника «Динамо» должен будет заплатить 1,5 миллиона евро.