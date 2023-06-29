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Новости Спартакиады «Мир без границ» 2023 года

В V этапе спартакиады «Мир без границ» для спортсменов с ОВЗ, который прошел 24 июня в ст. Северской приняли участие 109 спортсменов из 14 муниципалитетов Краснодарского края. Спортсмены соревновались в индивидуальном беге на 100 метров и в эстафете 4х100 метров.

При поддержке компании «КТК-Р» и администрации Северского района соревнования прошли на высоком уровне и в честной спортивной борьбе.

Новороссийские спортсмены из центра «Мир без границ» завоевали:

  • золотые медали: Рыман Виталий (спорт ПОДА), Балакирев Кирилл (спорт слепых), Диденко Дарья (спорт ПОДА),
  • серебряные: Жаров Илья (спорт ЛИН),
  • бронзовые: Квасов Павел (спорт ЛИН), Сенцов Максим (спорт ПОДА).

В эстафете 4х100 метров наша команда заняла II место.

Поздравляем победителей и призеров соревнований!

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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