Фонбет (Fonbet) – ставки на спорт, обзор сайта, регистрация

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ВХОД НА САЙТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОНТОРЫ

При выборе букмекерской конторы всегда хочется найти именно ту компанию, которая имеет хорошую репутацию на рынке и стабильно оказывает услуги бетторам на протяжении длительного времени. Одной из таких является БК Фонбет.

Коротко о главном по БК Фон Бет

Фонбет — один из старейших российских букмекеров. Компания была основана еще в прошлом веке, в 1994 году. Изначально это были только наземные пункты приема ставок. Сегодня же Фонбет ориентирован, в большей степени, на онлайн-рынок.

Интересно: Букмекерскую контору Fonbet основал известный российский шахматист-гроссмейстер Анатолий Мачульский.

Букмекер является легальным, что существенно повышает уровень доверия к нему. Юридическое имя компании — ООО «ФОНКОР». Лицензия действует от 10.10.2014. Официальная деятельность конторы полностью исключает риск ее блокировок для пользователей из РФ. Поэтому для того, чтобы делать ставки на сайте, вам не придется использовать VPN, ТОР и другие инструменты для изменения виртуального адреса. Но только при одном условии — если вы находитесь в России.

Что предлагает букмекерская контора Фонбет?

Набор услуг БК Fonbet достаточно стандартный. Букмекер предлагает бетторам:

Ставки в формате прематч;

Ставки в live-режиме;

СтатЦентр (статистика различных мировых команд для самостоятельного анализа).

Коэффициенты в БК средние. Так, на победу «Пхохан Стилерс» над «Канвон» в четвертьфинале Южнокорейского кубка контора предлагает 1.62. В то время как коэффициент на противоположный исход — 6.2. При этом чем меньше значимость и популярность события, тем лучше коэффициенты на его исходы для пользователей.

Маржа у букмекера тоже не самая низкая. Средний показатель — 7-8%. Но это вполне окупается надежностью самой конторы и безопасностью ставок.

Официальный сайт Фонбет размещен по адресу «fon.bet». Сайты наподобие «фонбет ру» или «fonbet com» являются зеркальными и предназначены для пользователей из других стран.

Важно: Официальный сайт Фонбет оформлен в красно-синих оттенках. На главной странице часто можно увидеть постеры с известными спортсменами (как пример, хоккеист Овечкин).

Кроме сайта, Fonbet предоставляет два приложения для мобильных ставок: для iOS и Android. Оба можно скачать через официальный сайт БК.

Роспись и линия Фонбет

Если коэффициенты и маржа в ставках на спорт в Фонбет средние, то линия и роспись значительно лучше, чем у многих других российских контор. Букмекер принимает пари на более чем 20 видов спорта. Кроме популярного футбола, хоккея и баскетбола, здесь можно ставить на игры по регби, дартс и даже боулсу. Заключать пари на сайте можно как на топовые матчи (игры сборных, Олимпийские игры, Кубковые матчи и т.д.), так и на встречи малой значимости (игры между городскими командами). Всего в прематче букмекер предлагает более 1500 событий ежедневно. В Live количество доступных встреч значительно ниже — от 50 до 150.

Роспись встреч напрямую зависит от их значимости. В небольших играх набор маркетов достаточно примитивный:

Выигрыш;

Фора;

Тотал.

В топовых встречах же можно ставить на статистические показатели: «забьет только конкретная команда», «подача угловых», «количество таймов» и т.д. Особенно хорошо расписаны Лиги чемпионов, Чемпионаты Европы, Суперкубки.

Кроме стандартных ординаров, букмекерская контора Фонбет принимает экспрессы, а также комбокотировки. Последний тип ставок является уникальным. Комбокотировка — это объединение двух исходов в одном событии. Например, в игре «ЦСКА — Краснодар» вы можете выбрать победу первого клуба и гол его капитана. В таком случае коэффициенты выбранных исходов перемножаются между собой и получается небольшой экспресс.

Регистрация и идентификация

Регистрация на Фонбет предельно проста:

Переходим на официальный сайт БК; Вводим основные данные (дата рождения, телефон, пароль); Подтверждаем телефон с помощью ввода кода из смс.

Собственно, на этом все. Сразу после регистрации вы можете перейти в личный кабинет Фонбет, изменить свои данные, пополнить счет. Но для заключения пари и вывода денег необходимо пройти идентификацию. Т.к. контора является легальный, подтверждение личности на сайте — обязательно. Букмекер предлагает два варианта идентификации:

Начальный уровень (ограничение — 60 000 руб. для одной операции). Такой вариант будет актуален для начинающих бетторов, а также пользователей, которые делают небольшие ставки. Чтобы получить начальный уровень, достаточно подключить к личному аккаунту в БК свой профиль на Госуслугах или отправить паспортные данные в личном кабинете на проверку.

Основной уровень (ограничение — 595 000 руб. для одной операции). Основной статус нужен для более продвинутых пользователей, которые играют по-крупному. Чтобы получить его, придется посетить офлайн-пункт Фонбет или салон Contact. Также подтвердить личность можно с помощью карты «Тинькофф».

Иностранные граждане также могут пройти идентификацию. Сделать это можно через клуб Фонбет. В данном случае кроме базового удостоверения личности могут потребоваться дополнительные документы (например, виза или миграционная карта).

Статус пользователя может обновляться в течение 3 суток. Поэтому рекомендуем сразу проходить идентификацию в Фонбет после регистрации на сайте.

Финансовые особенности БК

Требования по финансовым операциям в Фонбет онлайн лояльные. Во-первых, минимальная сумма депозита составляет всего 100 рублей. Пополнить счет можно несколькими способами:

Карта (принимаются МИР, VISA, MasterCard);

Электронные кошельки (ЮMoney, QIWI);

Сотовый оператор (Теле2, Мегафон, МТС).

Для первых двух способов ограничение по максимальной сумме депозита (за одно пополнение счета) составляет 500 000 рублей. С телефона же на счет можно внести максимум 14 999 руб. Депозит через карты и электронные кошельки производится без комиссий. При использовании мобильного оператора же придется заплатить 10 рублей за каждый депозит. А Beeline и вовсе взимает комиссию 13,4% за каждое пополнение счета.

Во-вторых, вывести можно практически любую сумму. Стандартный лимит на вывод: от 1000 до 75 000 рублей. Но если на вашем счету меньше 1000 рублей, то вы можете вывести всю сумму за раз. Для вывода работают все те же направления, что и для пополнения счета: электронные кошельки, банковские карты, номер телефона. Также можно получить свой выигрыш прямо в банке, оформив банковский перевод. Самым быстрым способом вывода является ЮMoney. Операция в данном случае занимает не больше 3 часов. А вот на банковские карты деньги поступают значительно дольше — до 5 суток.

И в-третьих, минимальная ставка в Fonbet live и прематч режиме составляет всего 100 рублей. Максимальный выигрыш же зависит от коэффициента, популярности матча и количества ставок.

Налоговый сбор букмекера

Фонбет является легальной БК. Такой статус обязывает контору самостоятельно уплачивать налог на выигрыш за пользователей. На данный момент он составляет 13%. Контора оплачивает этот налог только при условии, если пользователь заработал более 15 000 рублей чистыми.

Например, если вы пополнили счет на 10 000 рублей, сделали ставку и выиграли в общем 40 000 рублей, то чистый выигрыш составит: 40 000 - 10 000 - 13% = 26 100 руб. Если же в аналогичной ситуации вы выиграли только 13 000 рублей, то чистый выигрыш составит: 13 000 - 10 000 = 3000 рублей. В первом случае букмекер оплатит за вас подоходный налог и вы будете на 100% честны перед государством. Во второй ситуации оплачивать такой налог вам придется самостоятельно (конечно, мало кто так поступает, но знать такое правило и брать на себя ответственность за свои налоговые обязательства — нужно).

Акции, бонусы, промокоды

Бонусы в Фонбет развиты достаточно хорошо. Всем новым пользователям букмекер предоставляет фрибет на сумму до 15 000 рублей. Размер бонуса зависит от размера первого депозита. Потратить его можно только на ставки с определенными условиями.

Важно: Перед тем, как зарегистрироваться в Фонбет, вы можете указать в регистрационной форме специальный промокод, чтобы увеличить приветственный бонус.

Радует букмекер и постоянных пользователей. Так, летом 2023 года на «красном Фонбете» действует несколько предложений для активных бетторов:

Розыгрыш 1 млн рублей на экспрессах. Вы можете собрать любой экспесс из событий в «Футболе» и принять участие в розыгрыше миллиона.

Программа лояльности. Всем активным пользователям предоставляется определенный уровень в системе БК. В зависимости от него, бетторы могут ежемесячно получать кэшбэк в размере от 7.5% до 15%.

Постоянной акцией Фонбет является страховка экспресса. Она позволяет вернуть деньги, если один из исходов в комбинации оказался проигрышным.

Дополнительное преимущество пользователям предоставляют промокоды Fonbet. Их можно часто встретить на страницах официальных представителей конторы (например, футболисты «Локомотив», ЦСКА и другие клубы, для которых букмекер выступает партнером). Также купоны предоставляются партнерскими сервисами букмекерской конторы.

Приложение Фонбет, мобильная версия, сайт — что выбрать?

Фонбет предлагает своим клиентам полную свободу выбора формата заключения ставок. Во-первых, делать их можно как в офлайне, так и в онлайне. Сегодня действует около сотни пунктов приема ставок в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и других городах страны. Во-вторых же, в онлайн-режиме пользователям предоставляется три способа заключения пари:

Официальный сайт (оптимальный вариант для тех, кто делает ставки только с компьютера);

Мобильная версия сайта (подойдет для пользователей, которые ставят с компьютера, но периодически проверяют линию Фонбет через телефон);

Приложение (актуальный вариант для любителей заключать пари через смартфон).

Последний вариант является наиболее популярным. Сегодня можно скачать Фонбет на Андроид и iOS через официальный сайт БК. Приложение ничем не уступает официальному сайту букмекеру. А за счет минималистичного дизайна и возможности быстрого доступа к линии существенно упрощает беттинг.

Плюсы и минусы конторы

Отзывов о Фонбет достаточно много. Поэтому выделить преимущества и недостатки этого клуба несложно. К плюсам бетторы относят:

Широкую линию;

Удобные условия пополнения и вывода средств;

Большое количество трансляций матчей;

Удобный функционал сайта и приложения;

Высокие коэффициенты в лайве.

Отдельного внимания заслуживает служба поддержки. В Фонбет она отвечает достаточно быстро и профессионально. Связаться с оператором можно прямо на сайте БК через диалоговое окно. Также есть отдельная страница с часто задаваемыми вопросами. Здесь же можно найти подробную инструкцию, как пройти идентификацию в Фонбет гражданам РФ и резидентам других стран, узнать актуальные ограничения по пополнению/выводу средств и т.д.

Минусов у БК немного, но они весомые:

Сложный отыгрыш приветственного бонуса (чтобы перевести фрибет Фонбет в реальные деньги, нужно сделать несколько ставок с коэффициентом выше 1.5 на общую сумму, которая будет в 10 раз превышать сумму бонуса);

Средние коэффициенты (особенно — на футбольные встречи в прематче);

Нередки случаи урезания лимитов (касается пользователей, играющих на крупные суммы).

Но такие недостатки характерны практически для всех современных букмекеров. Поэтому на популярности компании Фонбет они практически никак не сказываются.

Fonbet — неплохой легальный букмекер, который предлагает огромное количество маркетов и удобные условия беттинга. Если судить по отзывам игроков о Фонбет, сайт не блокирует пользователей без причин и оперативно решает спорные вопросы. К тому же, не стоит забывать, что он работает в соответствии с действующим законодательством. А значит — вы и ваши деньги находитесь под защитой!