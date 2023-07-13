Марафонбет (Marathonbet): зеркало, обзор сайта, регистрация в БК Марафон

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ВХОД НА САЙТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОНТОРЫ

Marathonbet — оффшорный аналог легального российского букмекера Марафонбет. Образовался он раньше БК из России — в 1997 году. Действует букмекер на основе лицензии, выданной регулятором гэмблинга Кюрасао (№ 8048/JAZ, Antillephone N.V.).

Поэтому в России деятельность данной компании считается незаконной.

Доступ к официальному сайту - зеркало БК Марафон

Из-за того, что букмекерская контора Marathonbet считается нелегальной на территории РФ, беспрепятственно открыть ее сайт не получится. Чтобы делать ставки, необходимо использовать зеркало Марафонбет. Его адрес часто обновляется из-за регулярной блокировки провайдерами. Найти рабочее на сегодня зеркало Марафон Бет можно на сайтах-партнерах букмекера, а также в открытом доступе через поисковые системы или в социальных сетях БК:

ВКонтакте — com/marathonrussia ;

; Телеграм — me/marathonbet_official ;

; YouTube — youtube.com/channel/ .

Официальный же сайт оффшорной букмекерской конторы Марафон расположен по адресу marathonbet.com (сайт легального букмекера размещен в доменной зоне .ru). Открыть его можно только с помощью VPN или ТОР, изменив свой IP-адрес на адрес страны, в которой деятельность данной компании разрешена. Открыт сайт пользователям практически всех стран, за исключением Франции, Израиля, США и некоторых других регионов.

Связаться со службой поддержки можно через диалоговое окно на рабочем зеркале Марафонбет или по телефону 8 10800 290 340 11. Клиенты из других стран могут связаться с оператором по номеру +44 1273 964704. Почта техподдержки сервиса — support@marathonbet.com.

Преимущества зеркала БК Марафон перед легальным букмекером

У зеркала Marathonbet есть несколько важных преимуществ перед сайтом легального российского букмекера. Во-первых, он доступен на нескольких языка. Всего сервис оформлен на 23 языках. Предусмотрена и русскоязычная версия. Во-вторых, служба поддержки общается не только на русском, но и на английском языках. И в-третьих, на зеркале Марафон, кроме ставок на спорт, предусмотрен отдельный раздел с азартными играми. Легальная букмекерская контора не может себе позволить такие услуги, т.к. они являются запрещенными на территории РФ.

Безопасность оффшорного БК Марафонбет

Несмотря на большое количество положительных отзывов об оффшорном БК Марафонбет, назвать данный сервис безопасным нельзя. Букмекер работает на российском рынке беттинга нелегально. Поэтому в случае возникновения спорных ситуаций (обнуление ставки, блокировка счета и т.д.) доказать свою правоту и вернуть деньги будет крайне трудно. Особенно — при использовании неофициального альтернативного сайта.

Ставки на спорт в БК Марафон Бет

Ставки на спорт являются не единственной услугой букмекерской конторы Марафонбет. При этом для бетторов доступна достаточно широкая линия. На сайте представлено более 30 спортивных дисциплин. Традиционный футбол, хоккей и теннис дополняют снукер, нетбол, гэльский футбол и другие экзотические дисциплины. Букмекерская контора Марафон охватывает события как мирового, так и регионального уровня. Одномоментно в лайве может быть доступно от 20 до 120 матчей. В прематче количество событий значительно больше.

Отдельно представлены специальные ставки: события из мира бизнеса, сериалов, кино и т.д. Для любителей киберспорта доступно около 10 киберспортивных дисциплин: Valorant, Dota 2, LoL и др.

Роспись букмекера Marathonbet зависит от значимости события. Для топовых встреч на сайте доступно около 1000 вариантов маркетов. Кроме традиционных тоталов и точного счета, ставить можно на индивидуальные статистические показатели игроков, результаты по игровым интервалам и не только. В играх второстепенной значимости роспись ограничивается стандартными исходами.

Маржа у оффшорного букмекера варьируется от 3% до 6% в прематче и от 7% до 9% в лайве для топовых событий. В играх второстепенной значимости она увеличивается на 1-3%. На официальном сайте Марафонбет предусмотрен отдельный раздел игр без маржи. Это, преимущественно, топовые события, на которые в прематче можно сделать ставку с нулевой маржой.

Casino Marathonbet

Основным направлением деятельности букмекера все же является гэмблинг. На сайте Marathonbet casino представлено в нескольких форматах:

Традиционное казино. Включает классические игровые автоматы Марафон от Play`n GO, NetEnt, Betsoft. Всего на сайте доступно порядка 2000 слотов. Большинство из них подразумевают возможность демо-игры без пополнения счета.

Live-казино. Представлено настольными играми, которые проводят реальные крупье в онлайн-формате. Каталог включает рулетку, блэкджек, баккару, покер и другие игры.

Live игры. Раздел похож с Live-казино. Но здесь традиционные настольные игры (покер, баккара), дополнены более «экзотическими» развлечениями: Andar Bahar (индийская карточная игра), «Битва ставок» (карточная игра между пользователем и дилером), «7 из 42» (лотерея) и др.

ТОТО. Классический тотализатором, в котором пользователи могут заключать пари между собой, а также принимать участие в розыгрыше специальных джекпотов (вплоть до 100 тыс. евро).

Для удобства пользователей live-игры и слоты Марафонбет разделены по категориям, есть удобная система фильтрации.

Как скачать приложение Марафонбет

И заключать пари на спортивные события, и играть в слоты можно не только на официальном или альтернативном сайте Марафон бет, но и в приложении оффшорного букмекера. Доступна программа для смартфонов на любой ОС. Скачать Марафонбет можно через сайт букмекера:

Откройте сайт БК или работающее зеркало Марафон; Перейдите в раздел «Приложения»; Выберите нужную операционную систему и нажмите «Загрузить» (если вы открыли сайт через мобильный браузер) или наведите камеры смартфона на QR-код (если сайт открыт через ПК).

Также скачать приложение Марафонбет можно в App Store и Galaxy Store. Особых фишек у программы нет, за исключением специальных бонусов, которые периодически предоставляются букмекером для мобильных пользователей.

Акции от Марафонбет

В отличие от легального букмекера, оффшорная компания предоставляет значительно более широкую бонусную программу. В Марафонбет акции доступны как новым пользователям, так и действующим клиентам. На момент написания обзора на сайте действует 26 акционных предложений. Приветственный бонус доступен в трех вариантах:

«Возврат экспресса». В случае проигрыша сумма первого экспресса пользователя будет возвращена на счет. Максимальная сумма возврата — 120 евро.

«Мобильный приветственный бонус Марафонбет». При регистрации в Марафон через приложение можно получить фрибет до 60 евро.

«Приветственный бонус от Марафонбет за регистрацию». После создания аккаунта на сайте БК и пополнения счета пользователь может получить фрибет до 100% для Live-казино, 100% для казино или до 50% для каждого раздела. Выбор бонуса производится на этапе пополнения счета. Для этого необходимо ввести один из промокодов: WELC100, BON100 или WELC50 соответственно.

Также на сайте действует программа лояльности, регулярно проводятся розыгрыши суперпризов, возможна досрочная выплата ставок и не только. Все действующие предложения БК Марафон представлены на его сайте в разделе «Акции».

Регистрация в БК Марафон и верификация

На Марафонбет регистрация может быть выполнена двумя способами:

По номеру телефона (смс-код может быть отправлен на телефон любого оператора России, Албании, Австрии и других стран);

По электронной почте.

После заполнения формы и подтверждения регистрации на Marathonbet система предоставит вам уникальный PIN-код. В дальнейшем он будет использоваться для подтверждения действий со счетом. Поэтому PIN-код лучше сохранить.

Сразу после создания аккаунта вы можете пользоваться услугами букмекера, а также пополнять счет. Т.к. Marathonbet является оффшорной компанией, то и обязательного требования по идентификации нет. Система не проверяет документы пользователей. Даже при выводе денег. Но букмекер может в индивидуальном порядке запросить подтверждение личности. Например, если через аккаунт проходит подозрительно большая сумма средств или если пользователя заподозрят в мошеннических действиях. В таких ситуациях письмо с просьбой о подтверждении личности отправляется на почту, а также в личный кабинет на сайте. Если не пройти идентификацию в установленные сроки или предоставить неверные данные, аккаунт будет заблокирован.

Пополнение счета и вывод средств

Открыть счет в букмекерской конторе Марафон Бет можно практически в любой валюте: российский рубль, евро, доллар, армянский драм и т.д. Для каждой валюты устанавливаются свои способы выполнения финансовых операций. Так, для пополнения счета в российских рублях оффшорный букмекер предоставляет более 15 методов:

Банковские карты (в т.ч. МИР);

Sky Pay;

Piastrix;

Bank Pay online;

Перевод по номеру телефона;

Криптокошельки.

Минимальная сумма пополнения счета для большинства методов — 500 рублей. Максимальный лимит же устанавливается для каждого метода отдельно и обычно составляет 60 000 рублей.

Для вывода средств действует те же способы, за исключением Sky Pay, Bank Pay, перевода по телефонному номеру. Лимиты для вывода аналогичные. Разница заключается только в скорости обработки. Если пополнение счета происходит моментально, то вывод может занять до 5 дней.

Пополнять счет в БК и выводить деньги можно только с/на счет, который зарегистрирован на имя пользователя. Сам букмекер не взимает комиссию за данные операции. Но она может взиматься банком, обслуживающим конкретную карту, кошелек. Налог на выигрыш в случае с оффшорным букмекером также не взимается. Но это не избавляет вас от ответственности его самостоятельной оплаты.

Преимущества и недостатки БК

Изучив отзывы о Марафонбет, можно сделать следующие выводы по преимуществам оффшорного букмекера:

Хорошо развитая линия в спорте и большое разнообразие азартных игр;

Удобное приложение и мобильная версия Марафон;

Возможность заключения пари без идентификации;

Возможность пополнения счета и вывода средств в криптовалюте;

Качественная служба поддержки;

Возможность заключения пари на сумму от 1 рубля;

Наличие ставок с маржой 0%.

Главный недостаток конторы — нелегальная деятельность. Букмекер может блокировать счета пользователей и их аккаунты без объяснения причин. Восстановить доступ к своей учетной записи и деньгам в таком случае крайне трудно. Из других минусов, упоминаемых в отзывах о БК Марафон, стоит выделить следующие:

Высокая маржа в лайве;

Частые урезания лимитов;

Задержки выплат до нескольких дней.

Еще один важный минус — постоянное обновление зеркальных адресов. Каждый раз для доступа к линии и казино придется искать новые способы обхода блокировок сайта.

Марафонбет в доменной зоне .com — нелегальный сервис. Несмотря на более «лояльные» условия для пользователей и лучшую бонусную систему, он не является на 100% безопасным. Относиться к нему следует соответствующим образом.