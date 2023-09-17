/Спорт и туризм/

По инициативе депутата Государственной Думы РФ Демченко Ивана Ивановича из краевого бюджета Краснодарского края выделено  20 млн. руб. на замену искусственного покрытия футбольного поля «Виктория» в г. Славянск-на-Кубани

9 июня на приеме граждан в Славянске-на-Кубани состоялась встреча депутата с ветераном спорта Сергеем Демченко, по результатам которой было решено заняться вопросом обновления футбольного поля «Виктория».

 

На сегодняшний день футбольное поле используется очень интенсивно. На нем круглый год проводят учебно-тренировочные занятия, соревнования различного уровня: поселенческие, районные, краевые, в т. ч. Первенства Краснодарского края по футболу, турниры на Кубок Губернатора среди детей. В связи с этим покрытие поля находится в неудовлетворительном состоянии.

Для создания благоприятных условия для занятий спортом необходимо так же выполнить благоустройство прилегающей территории и создать условия для занятий: асфальтирование подъездных путей, строительство раздевалок, душевых и трибун, обустройство  автостоянки, наружное освещение.

Чтобы дети могли заниматься в комфорте и с удовольствием, было принято решение обновить искусственное поле. А также будет выполнено благоустройство прилегающей территории, созданы условия для занятий: произведут асфальтирование подъездных путей, строительство раздевалок, душевых и трибун, обустройство автостоянки, наружное освещение.

Иван Демченко объявил, что возьмет под личный контроль качество и сроки выполнения ремонтных работ. «Создание качественных условий для занятия спортом детям является необходимым для их безопасности, развития навыков, мотивации и поддержки здорового образа жизни. Наша цель - воспитать здоровое, спортивное, а главное счастливое поколение», - заявил депутат.

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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