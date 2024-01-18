Спортивный врач объяснила, чем отличаются три основных типа телосложения

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Как тип телосложения может влиять на эффективность тренировок, рассказала в интервью спортивный врач Ольга Перевалова.

Спортивные успехи во многом зависят от особенностей строения тела. Специалисты выделяют три основных типа телосложения, или соматотипа, отметила спортивный врач, диетолог Ольга Перевалова. Нормостеники – люди с гармоничным соотношением роста и веса, гиперстеники – низкорослые и коренастые, астеники – высокие и худые, уточнила она в интервью радио Sputnik. По словам врача, для каждого вида спорта нужен определенный соматотип.

Например, мужчинам-гиперстеникам подходят различные виды борьбы, тяжелая атлетика, метание молота, ядра, копья или диска, считает Ольга Перевалова. Такие люди не испытывают сложностей с набором мышечной массы, добавила врач.

"У них превалируют такие спортивные качества, как скорость и сила, но выносливость может быть развита недостаточно. Гиперстеникам мало что надо делать для наращивания мускулатуры. Они могут даже не тренироваться, а просто выбрать рацион с повышенным содержанием белков", – полагает Ольга Перевалова.

Женщинам-гиперстеникам, наоборот, необходимо развивать гибкость и "подсушивать" мышцы, уверена она.

"Фигура таких женщин считается самой проблематичной в плане получения результата. Им нельзя сидеть, им надо постоянно двигаться: заниматься спортом, фитнесом, ходить, прыгать, бегать. Мускулатуру им наращивать не надо. Им нужны такие виды спорта, которые тренируют гибкость и "подсушивают" мышцы", – советует Ольга Перевалова.

Людям с астеническим телосложением, в отличие от гиперстеников, бывает очень сложно накачать мускулатуру, продолжила она.

"Астеники могут быть выносливы, но скоростно-силовые качества у них обычно развиты хуже, чем у гиперстеников. При этом типе телосложения надо вкалывать, чтобы накачать мускулатуру. Хотя нет ничего невозможного, все дело в системе питания и тренировок. Худой мужчина под контролем врача или тренера может этого добиться. А вот худым женщинам сделать это намного сложнее. Накачать руки или ноги им мешает недостаток андрогенов, который блокирует процесс наращивания мышц. Даже если прием протеинов в сочетании с тренировками приведет к росту мышц, при прекращении занятий и отказе от белковых коктейлей результат сойдет на нет буквально в течение трех месяцев", – предупредила Ольга Перевалова.

Что касается нормостеников, то у них умеренно развитая мышечная ткань, сказала врач.

"Они в некотором смысле универсальные спортсмены. У них качества силы, скорости и выносливости уравновешены. Они могут развиваться во всех видах спорта, но до высоких результатов им сложно дойти именно потому, что они универсалы. Впрочем, если поддерживать мускулатуру тренировками и питанием, то у них все получится", – заключила Ольга Перевалова.

Источник: радио Sputnik