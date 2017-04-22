Сочи подал заявку на проведение чемпионата мира по шорт-треку в 2020 году

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Сочи, Сеул и Солт-Лейк-Сити стали претендентами на право принять чемпионат мира по шорт-треку в сезоне-2019/20.

Об этом сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Турнир планируется провести 13-15 марта 2020 года. Заявки в секретариат ISU принимались до 15 апреля 2017 года.

В начале декабря Международный олимпийский комитет продлил санкции в отношении России, которые касаются проведения в стране международных спортивных соревнований. Санкции ввели после доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена о применении допинга в России.

Россия уже принимала чемпионат мира по шорт-треку в 2015 году — турнир прошел в Москве.

Источник: Юга.ру