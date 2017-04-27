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Майские каникулы вот-вот начнутся, и многие российские путешественники уже давно определились, куда они отправятся отдыхать, а также купили билеты и забронировали отели. Для тех, кто еще не принял окончательного решения, туристический поисковик KAYAK.ru при помощи своей функции Explore составил список из 10 европейских городов, стоимость перелета в которые не превысит 20 000 рублей.

Берлин оказался самым бюджетным направлением на майские праздники. Цены на перелет на человека начинаются от 15 686 рублей. Прогноз погоды на начало мая в немецкой столице благоприятный, так что если у туриста есть шенгенская виза, его ждет увлекательное и недорогое путешествие. Самым дорогим европейским городом из списка стал Будапешт (цены на перелет начинаются от 20 158 рублей).

Тем, кто не мыслит отдыха без моря, стоит обратить внимание на Ларнаку (стоимость перелета начинается от 16 814 рублей), которая также попала в рейтинг. Май – отличное время для того, чтобы отправиться на Кипр. Там уже довольно жарко, море теплое, но туристов все еще не так много. Для поездки нужна кипрская виза, однако въехать туда можно также и с шенгеном.

Наконец, для тех, кто не хочет оформлять визу, в списке есть одно направление, куда можно отправиться без нее. Это Белград (цены на билеты начинаются от 18 563 рублей). Тот, кто решит поехать туда на майских праздниках, будет приятно удивлен сербским гостеприимством, теплым отношением к России и ее жителям, большим количеством исторических достопримечательностей, живописной природой и незабываемой местной кухней.

Вера Першина, региональный директор KAYAK Россия и Польша, комментирует: «Майские праздники – очень востребованное время для путешествий у жителей России. Однако очень часто решение и возможность отправиться в путешествие в начале мая появляется в последнюю минуту. Хорошая новость заключается в том, что это вовсе не означает, что организовать бюджетное путешествие не получится. KAYAK Explore вдохновляет российских путешественников на поездки и помогает найти направления в соответствии с их финансовыми возможностями. Поэтому у каждого остается шанс сменить обстановку и провести недорогой отпуск в этом мае».