Курсанты Государственного морского университета стали волонтерами на FORMULA-1

/Спорт и туризм/

Курсанты Государственного морского университета имени Ф.Ф.Ушакова (Новороссийск) и Института водного транспорта имени Г.Я.Седова (филиал ГМУ в г. Ростов-на-Дону) стали волонтерами на FORMULA-1 гранд-при России 2017.

Волонтерский центр Морского университета, открывший свой филиал в ИВТ им. Г.Я.Седова, после нескольких месяцев подготовки, регистрации и отбора стали участниками одного из самых масштабных мероприятий года в крае и России. В течение нескольких дней курсанты ГМУ и ИВТ проходили последние семинары по обучению и на данный момент уже активно занимаются волонтёрством по направлению «Транспорт»: встречают гостей, организуют пассажиропоток в Сочи и помогают приезжим людям ориентироваться в незнакомом городе. Примечательно, что основное направление деятельности Волонтёрских центров ГМУ и ИВТ в соответствии с профилем своих учебных заведений как раз и является транспортное обеспечение, сервис на транспорте и сопровождение на мероприятиях.

Впереди у ребят еще много работы, но ни ранние подъемы, ни задания от организаторов FORMULA-1 не пугают волонтёров, а даже наоборот, воодушевляют. Все ребята очень рады своей первой большой поездке на столь масштабное мероприятие и обещают по приезде поделиться своим опытом с новичками.