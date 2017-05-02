"Адмиралы" (Новороссийск) разгромили "Архангелов" (Армавир)

/Спорт и туризм/

Блистательной победой окончилась серия товарищеских матчей по американскому футболу для команды «Адмиралов» Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф.Ушакова (Новороссийск) против «Архангелов» (Армавир).

Последний матч в рамках подготовки к кубку по ам.футболу Юга России прошел на базе ГМУ им.адм.Ф.Ф.Ушакова. Для «Адмиралов» в качестве соперника выступили «Архангелы». В течение 2 часов под жарким апрельским солнцем команды боролись за победу, удачно разыгранные комбинации и безошибочные реализации.

Итогом товарищеского матча в рамках подготовки команд всего Юга России по американскому футболу стала победа команды ГМУ «Адмиралы» со счетом 78-0. 11 тачдаунов, отличная игра, серьезный прогресс в игре у новичков команды Морского университета – это и многое стало серьезным поводом остаться до конца у болельщиков «Адмиралов» под палящим солнцем и большей мотивацией для победы в предстоящем осеннем Кубке Юга России по американскому футболу для всей команды ГМУ. Не смотря, на отсутствие некоторых игроков, важных для реализации тактических задач, и жаркую погоду «Архангелы» показали достаточно неплохой уровень игры.

Однако, по словам тренера команды Болгова Никиты, некоторые шороховатости в игре все же были и есть к чему стремиться. Также важно отметить, что были исправлены ошибки допущенные в прошлых матчах. «Адмиралы» и их тренер настроены оптимистично и собираются тренироваться еще более упорно.

«С нетерпением ждем начала Кубка, ставим самые высокие задачи, не смотря на то, что мы достаточно молоды, с нами никому легко не будет» - Никита Болгов.