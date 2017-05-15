В Грозном состоялось официальное открытие первого этапа Российской серии кольцевых гонок памяти Ахмата-Хаджи Кадырова

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В столице Чеченской Республики, на автодроме «Крепость Грозная», состоялось официальное открытие первого этапа Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ) - чемпионата и Кубка России, который проходит под эгидой программы развития автоспорта SMP Racing. Соревнования посвящены памяти Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

Торжественную церемонию посетили Глава ЧР Рамзан Кадыров, депутат Государственной Думы России Адам Делимханов, Руководитель Администрации Главы и Правительства ЧР Вахит Усмаев, министр труда, занятости и социального развития ЧР Мохмад Ахмадов и другие официальные лица.

Глава ЧР в своем выступлении приветствовал участников первого этапа СМП РСКГ. Он отметил, что на территории ЧР ведется активная работа по развитию автоспорта.

«Два года назад построили автодром «Крепость Грозная». С момента открытия здесь проведено пять этапов чемпионата страны и множество других престижных гонок. Создана единственная в стране многофункциональная бесплатная «Малая академия скорости» для детей. Предметом особой гордости является наша команда "Ахмат Рэйсинг Тим». За короткий срок благодаря ярким победам она обрела своих болельщиков и заслужила репутацию серьезного соперника», - сказал он.

Р. Кадыров выразил благодарность организаторам за «этот праздник». Он выразил уверенность, что в скором будущем кольцевые гонки получат большую популярность.

«А мы уже делаем все возможное, чтобы воспитать классных гонщиков, которые прославят победами Россию. Желаю всем участникам удачных заездов и новых рекордов», - добавил он.

Президент программы развития автоспорта SMP Racing Дмитрий Саморуков зачитал приветственный адрес руководителя и основателя SMP Racing Бориса Ротенберга. В обращении говорится, что автодром «Крепость Грозная» является ярким примером большого значения подобных объектов для страны и региона.

«С момента создания трека прошло лишь 3 года, а число соревнований и зрителей возросло многократно. Сердечно благодарю лично Главу ЧР, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова за прекрасную возможность развиваться российским спортсменам, за шанс российскому автоспорту. С момента создания мы поддерживаем автодром «Крепость Грозная». И я рад, что наша дружба укрепляется», - отметил он.

Борис Ротенберг также сообщил об открытии на автодроме в Грозном Академии SMP Racing. Он поздравил любителей автоспорта ЧР с презентацией новой гоночной серии России - «Akhmat Race 2017».

«Теперь талантливые дети будут приходить в большой автоспорт, стартуя в Академии СМП, которую мы сегодня открываем на автодроме «Крепость Грозная». Хочу всех любителей автоспорта поздравить с новой гоночной серией «Akhmat Race 2017». Силой духа и волей к победе своих спортсменов славится Чеченская Республика. Пусть эта традиция продолжится и в таком красивом виде спорта, как автогонки, чтобы чеченские пилоты добивались побед на самых престижных гоночных треках мира», - подытожил руководитель и основатель SMP Racing.

Отметим, что гонки стартовали в субботу на автодроме «Крепость Грозная» и завершатся в воскресенье. В соревнованиях принимает участие рекордное количество спортсменов - 81, которые представляют тридцать команд. Они выступают в пяти классах - Туринг, Супер-продакшн, Туринг-Лайт, Национальный и в первенстве Национальный юниор. В рамках первого этапа СМП РСКГ также состоялись гонки на радиоуправляемых моделях, детская анимация и розыгрыш LADA Kalina Drive Active.

Источник: Пресс-служба Главы и Правительства Чеченской Республики