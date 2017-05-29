В Новороссийск прибыл «Князь Владимир»

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В 9 часов утра белоснежный лайнер пришвартовался на центральном причале города-героя. Это первый пробный рейс перед началом сезона и первый опыт швартовки судна в Новороссийске.

От администрации муниципального образования город Новороссийск судно посетил первый заместитель главы Виктор Цыбань и заместитель главы города Александр Яменсков. Специально для гостей была организована ознакомительная экскурсия по судну.

- Два года назад Новороссийск встречал у себя зарубежный пассажирский лайнер, а сегодня мы приветствуем российский лайнер «Князь Владимир», - отметил Виктор Цыбань. – Уверен, что у туристов со всей России появится желание посмотреть наш город-герой и все его достопримечательности. Для этого созданы прекрасные условия: судно пребывает в самый центр города, где в шаговой доступности находится и крейсер «Михаил Кутузов», и площадь Героев, и самая большая набережная, на которой расположено много памятников. Кроме того, отсюда можно будет отправиться и в Мысхако, и в Абрау-Дюрсо, об этом мы уже подумали с туристическими фирмами. Нам есть, что показать и чем похвастаться, будем стараться оставить у людей самые приятные впечатления от города.

Напомним, в первый круиз комфортабельный лайнер планирует отправиться 11 июня 2017 года, его маршрут: Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь.