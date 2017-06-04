Сделаю что угодно, лишь бы не возвращаться в Россию». Почему уехал информатор Дмитриев?

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В немецкой прессе вышло интервью с Андреем Дмитриевым. Российские легкоатлет недавно выступил информатором телеканала ARD в расследовании применения допинга в РФ. Общаясь с журналистом «Sportschau» Дмитрием сделал ряд громких заявлений. В частности, он рассказал об отношении к нему на родине. Также он поведал, почему не хочет возвращаться в Россию. Сообщает mirsegondya

Легкоатлет рассказал, что после публикации его сведений в России на него началась настоящая травля. Его уволили из тренировочных центров, на центральных телеканалах на него обрушили целый поток негатива. Кроме этого, по словам Дмитриева, после выхода интервью на ARD у него начались проблемы с правоохранительными органами. Легкоатлет рассказал, что не становился на учёт в военкомате и с 18 лет это никого не волновало, однако после публикации сведений его начали разыскивать. «Ко мне пришли без предупреждения, пытались силой забрать паспорт и угрожали немедленно отправить в тюрьму. Два человека держали меня, как будто я преступник какой-нибудь», — рассказал спортсмен, признавшись, что именно в этот момент он решил покинуть родину. «ВАДА и ИААФ постоянно поддерживают со мной связь. Они сказали, что передали мое дело российским властям. Результата я не знаю. Но теперь, когда я за пределами страны, я больше не боюсь. Сделаю что угодно, лишь бы не возвращаться в Россию.»