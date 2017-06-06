Российская трасса полностью готова к Чемпионату мира по мотокроссу

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10 и 11 июня 2017 года на трассе спортивно-технического комплекса ВДЦ «Орленок» состоится российский этап Чемпионата Мира по мотокроссу MXGP of Russia, а также этап Чемпионата Европы по мотокроссу.

Трасса, на которой пройдут соревнования, является одной из лучших в России. Ее протяженность составляет 1850 метров, ширина в самом узком месте – 10 метров. Перепад высот достигает 40 метров. Трек отвечает последним мировым стандартам и строгим техническим требованиям. За последние десять лет он пять раз принимал первенство Европы по мотокроссу, и чемпионат мира по мотокроссу среди юниоров в 2016 году.

По словам президента Федерации мотоциклетного спорта России Александра Джеуса, в период подготовки к соревнованиям трасса претерпела большие изменения в соответствии со всеми мировыми правилами. Был завезен новый грунт и новые упоры, расширился стартовый поворот, стартовая зона. Кроме этого, изменены практически 80% препятствий, расположенных на треке.

– Это самый большой и серьезный чемпионат по мотокроссу, который проводится в мире, и мы подготовились к нему на 100%. Наша трасса полностью соответствует всем установленным стандартам и готова принять лучших гонщиков планеты, – заявил Александр Джеус.

Напомним, за призы в четырех зачетных классах (МХGP, MX2, EMX250, EMX300,) будут бороться более 100 профессиональных райдеров из 25 стран: Австралии, Бельгии, Болгарии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Латвии, Литвы, Голландии, Новой Зеландии, Норвегии, Португалии, России, Сан-Марино, Словении, Испании, Швеции, Швейцарии, Украины, Великобритании, США.

Зрители смогут увидеть восемь захватывающих гонок (по две в каждом классе): две в субботу 10 июня и шесть в воскресенье 11 июня.

В паддоке будет представлена гоночная техника, которую можно рассмотреть с близкого расстояния, сфотографироваться со спортсменами, получить автограф у своих фаворитов и поддержать гонщиков.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края