На Кубке конфедераций судья впервые отменил гол после видеоповтора

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В матче Португалия — Мексика на Кубке конфедераций арбитр впервые отменил гол после просмотра видеоповтора.

Главный арбитр матча Нестор Питана, посмотрев видеоповтор, пришел к выводу, что португальский защитник Пепе забил гол из офсайда.

Международная федерация футбола (ФИФА) на протяжении десятилетий отказывалась от использования видеоповторов для принятия решений арбитрами во время игры.

С 2016 года «Систему видеопомощи арбитрам» начали тестировать на товарищеских матчах, в национальных чемпионатах, а также на клубном чемпионате мира.

Кубок конфедераций стал первым футбольным турниром такого уровня, на котором применяется система видеоповторов.

Источник: "Медуза"