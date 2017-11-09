Боевая ничья в Махачкале

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Самый дальний выезд в сезоне для новороссийской команды - это поездка в Махачкалу. В столице Дагестана в текущем первенстве выступают две команды - "Анжи-2" и "Легион Динамо". В первом туре "Черноморец" уже гостил в Махачкале и сыграл вничью 1:1 с "Анжи-2". На сей раз итоговый результат в матче с другой дагестанской командой "Легион Динамо", которая выступает намного лучше своих земляков, оказался таким же - 1:1.

С приходом в "Легион Динамо" главного тренера Магомеда Адиева, эта команда перестала быть "мальчиками для битья", как было в прошлом сезоне. Махачкалинцы стали грамотно играть в обороне, мало пропускать и на данный момент идут на седьмом месте в турнирной таблице, отставая от "Черноморца" всего лишь на 5 очков. Начало встречи осталось за хозяевами поля. Пока новороссийцы присматривались к полю и сопернику, дагестанцы провели опасную атаку, завершившуюся угловым. Максим Швагирев спас свою команду после удара головой Юрия Удуняна. Стандартное положение махачкалинцы использовали на все сто процентов. Молодой защитник Ахмад Магомедов, в прошлом туре забивший победный гол в матче с "Чайкой", отличился и на сей раз, головой отправив мяч в сетку ворот "Черноморца". Пропущенный гол заставил гостей усилить натиск на ворота хозяев поля. У "Черноморца" было много прострелов, но вот пробить по воротам защитники "Легион Динамо" не давали. И все же в концовке первого тайма Артур Григорян после прострела Ивана Селеменева с левого фланга, отправил мяч в сетку ворот Алила Магомедова, 1:1. Во втором тайме новороссийцы имели несколько хороших моментов, чтобы забить гол, но Артур Григорян не использовал выход один на один, удар Альберта Пруса отбил вратарь "Легион Динамо", а Кириллу Кочубею не хватило считанных сантиметров, чтобы добраться до мяча после передачи Артура Миносяна. Хозяева поле тоже могли рассчитывать на забитый гол. "Черноморец" выручил Максим Швагирев, отбивший удар головой Юрия Удуняна. Новороссийская команда увезла из Махачкалы одно очко и по-прежнему находится на четвертой строчке в турнирной таблице. Следующая игра у нашей команды пройдет дома 12 ноября. В 15:00 "Черноморец" будет принимать лидера первенства ФК "Афипс".

Источник: ФК "Черноморец"